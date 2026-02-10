Diputados oficializó la sesión para debatir la reforma penal juvenil y el acuerdo Mercosur-UE

Antes de la llegada al recinto, el Gobierno deberá avanzar con la conformación de las comisiones de trabajo correspondientes y la firma de los dictámenes. Los libertarios confían en emitir dictamen este miércoles, pese a las críticas de la oposición, que cuestiona el trámite acelerado.

En cuanto a la Reforma Penal Juvenil, el Ejecutivo envió el lunes el proyecto a Diputados, aunque horas después lo retiró para realizar ajustes. Una de las razones centrales fue la falta de consenso en torno a la edad de imputabilidad: el texto fijaba el umbral en 13 años, mientras que los bloques aliados plantearon como condición establecerlo en 14, tal como figuraba en el dictamen aprobado el año pasado. Desde el oficialismo señalaron que en las próximas horas se remitirá una nueva versión consensuada.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, ante un gran desafío.

La iniciativa que se tomará como base es similar a la que obtuvo dictamen en mayo de 2025, con algunas modificaciones. Entre ellas, se incorporó la asignación de partidas presupuestarias específicas al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación para garantizar la implementación efectiva del régimen. El texto que ingresó este lunes detallaba un costo total de $23.739 millones y desagregaba los fondos por organismo, un punto que había estado ausente en versiones anteriores.

El optimismo del Gobierno en la aprobación en Diputados

Desde LLA aseguran que la fijación de la edad de imputabilidad en 14 años permitirá construir mayorías en el recinto. El dictamen previo establecía un tope de 15 años para las penas privativas de la libertad, criterios más restrictivos para la prisión efectiva y la aplicación de sanciones alternativas, salvo en casos de homicidios u otros delitos de violencia grave. También reafirmaba garantías procesales y concebía la privación de la libertad como último recurso.

El escenario parlamentario anticipa tensiones dentro de la oposición. Mientras el sector del kirchnerismo rechaza el tratamiento exprés, desde el Frente Renovador estarían dispuestos a acompañar la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. Lo mismo ocurre con el acuerdo UE-Mercosur, que cuenta con respaldo de diputados de provincias agrícolas y ganaderas.

Respecto del entendimiento con la Unión Europea, el Gobierno apuesta a que Argentina sea el primer país del Mercosur en ratificarlo. La estrategia se apoya en la urgencia política, aunque la oposición dura plantea reparos por el pedido del Parlamento Europeo al Tribunal de Justicia para que se expida sobre su validez.

En la Casa Rosada sostienen que la aceleración del debate responde también a señales externas, ya que el acuerdo avanzó en el Parlamento brasileño y podría llegar al recinto de la Cámara baja de ese país en las próximas semanas.