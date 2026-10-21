Milei sólo fue recibido por la Presidenta de Madrid y terminó con insultos a la prensa

Las declaraciones durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en Madrid. En su discurso, el mandatario argentino cuestionó al socialismo español y lo vinculó con el kirchnerismo, al que responsabilizó por la crisis económica que atravesó la Argentina.

Pero a pesar de estas críticas, solo fue recibido por la Presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP, pero no con Santiago Abascal, líder de VOX, con quien Milei mantiene una relación cercana.

Además, Milei quiso reunirse con el rey Felipe VI, pero la Casa Real le recordó que antes debía incluir una cita con Pedro Sánchez, un criterio que se aplica en las visitas de jefes de Estado extranjeros

Ante esta falta de contacto, una cronista quiso saber si la presencia del jefe de Estado argentino podía haber generado incomodidad entre esos espacios políticos., a lo que Milei, lejos de esquivar la pregunta, respondió: “esa me parece una visión de gente muy corta intelectualmente y miserables políticos”.

Milei llama a una periodista "corta intelectual". "Es algo inaceptable. Es increíble, con el porcentaje que tenemos ya de energúmenos propios, que encima tengamos que soportar que vengan sujetos como este individuo", reacciona Manuel Rico en #Mañaneros21O https://t.co/XGEwj6Mi51 — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) October 21, 2026

Sin embargo, el episodio no terminó allí. Milei dirigió luego sus palabras hacia la propia cronista y agregó que esos calificativos “quizás valen para tu caso”, en una respuesta que convirtió el intercambio en un ataque directo a la periodista.

Después del incidente, Julia Molina habló con Radio 10 y explicó el contexto de su consulta. “cómo estamos en campaña, había mucha expectación aquí en España por esta visita de Milei y da la impresión de que los dos partidos de la derecha, el PP y Vox de alguna forma han esquivado o rehuido un poco esta visita”.

La periodista también hizo hincapié en que "el líder de VOX, Santiago Abascal, que es muy próximo a Milei, es la primera vez que no lo recibe, que no se va a ver con él, así que mi pregunta era muy sencilla, si creía que su visita incomodaba a PP y VOX, y bueno nos ha respondido como han podido escuchar con insultos a los periodistas...”

"Está claro que no le gustan los periodistas a Milei"Julia Molina, la periodista española insultada por el presidente argentino, remarcó que "solo le estaba haciendo una pregunta" al mandatario y aseguró que su seguridad empujó a la prensa. — Corta (@somoscorta) October 21, 2026

Por último, la cronista cuestionó el tono utilizado por el Presidente y comparó su comportamiento con el habitual en España. “Ha sido incluso más grave como se ha referido a los periodistas argentinos, aquí en España no estamos muy acostumbrados a este nivel de violencia verbal por parte de un presidente, que nos diga miserables, cortos o mediocres...”, concluyó.