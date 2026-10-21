Milei sólo fue recibido por la Presidenta de Madrid y terminó con insultos a la prensa

La visita del mandatario argentino estuvo signada por enfrentamiento con el Jefe de Gobierno Español, Pedro Sánchez, cierta "toma de distancia" por parte de los liberales, e insultos a la prensa
La visita de Javier Milei a España para apoyar a los candidatos del Partido Popular terminó sólo en una reunión con la liberal Isabel Díaz Ayuzo, presidenta de la Comunidad de Madrid, críticas de manera irónica por parte del Jefe de Gobierno Español, Pedro Sánchez, e insultos con la prensa que le cuestionó la poca repercusión que tuvo su gira por la capital española.
“Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España, el país que más crece en Europa”, decía una bandera desplegada en la sede del oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE), aprovechando la visita del mandatario argentino para criticarlo a él y a sus aliados del Partido Popular y de VOX.
Poco después, el socialista Pedro Sánchez subió un video en el que dijo: “Hay quienes creen que nos insultan llamándonos zurdos”, dijo. “Si subir las pensiones es ser zurdo, yo soy zurdo”, al tiempo que tuiteó una canción de Lali Espósito, quien es fuertemente criticada por Milei.
Por su parte, Milei calificó de “impresentable dictador” y “delincuente ladrón” a Sánchez y llamó a “sacar a los socialistas a patadas” en medio de la precampaña electoral con vistas a las elecciones del 29 de noviembre.
Las declaraciones durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en Madrid. En su discurso, el mandatario argentino cuestionó al socialismo español y lo vinculó con el kirchnerismo, al que responsabilizó por la crisis económica que atravesó la Argentina.
Pero a pesar de estas críticas, solo fue recibido por la Presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP, pero no con Santiago Abascal, líder de VOX, con quien Milei mantiene una relación cercana.
Además, Milei quiso reunirse con el rey Felipe VI, pero la Casa Real le recordó que antes debía incluir una cita con Pedro Sánchez, un criterio que se aplica en las visitas de jefes de Estado extranjeros
Ante esta falta de contacto, una cronista quiso saber si la presencia del jefe de Estado argentino podía haber generado incomodidad entre esos espacios políticos., a lo que Milei, lejos de esquivar la pregunta, respondió: “esa me parece una visión de gente muy corta intelectualmente y miserables políticos”.
Sin embargo, el episodio no terminó allí. Milei dirigió luego sus palabras hacia la propia cronista y agregó que esos calificativos “quizás valen para tu caso”, en una respuesta que convirtió el intercambio en un ataque directo a la periodista.
Después del incidente, Julia Molina habló con Radio 10 y explicó el contexto de su consulta. “cómo estamos en campaña, había mucha expectación aquí en España por esta visita de Milei y da la impresión de que los dos partidos de la derecha, el PP y Vox de alguna forma han esquivado o rehuido un poco esta visita”.
La periodista también hizo hincapié en que "el líder de VOX, Santiago Abascal, que es muy próximo a Milei, es la primera vez que no lo recibe, que no se va a ver con él, así que mi pregunta era muy sencilla, si creía que su visita incomodaba a PP y VOX, y bueno nos ha respondido como han podido escuchar con insultos a los periodistas...”
Por último, la cronista cuestionó el tono utilizado por el Presidente y comparó su comportamiento con el habitual en España. “Ha sido incluso más grave como se ha referido a los periodistas argentinos, aquí en España no estamos muy acostumbrados a este nivel de violencia verbal por parte de un presidente, que nos diga miserables, cortos o mediocres...”, concluyó.
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