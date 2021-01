Dirigente de la Federación Agraria: "Estamos en total desacuerdo con este paro"

En esta misma línea, el dirigente que representa a productores de la zona sur de Santa Fe, precisó que "hay que cambiar la matriz productiva, el Estado tiene que intervenir en la comercialización de granos, no puede ser que seis o siete multinacionales hoy controlen el 80% de las exportaciones de granos de nuestro país y ese poder después lo transforman en un poder extorsivo".

"Se hacen de los granos, que es la principal fuente de divisas de nuestro país, sobre esa base después presionan que si no devaluás o no me bajas retenciones no liquido exportaciones, esto la verdad que condiciona a cualquier Gobierno democrático", consideró Paillole en declaraciones radiales.

Al tiempo que añadió: "Atrás de estas medidas hay temor en algunos sectores de que el Estado empiece a intervenir fuertemente en la exportación de granos", y consideró que la medida "no amerita semejante respuesta, es una suspensión por dos meses hasta que venga la cosecha gruesa, quieren dar una respuesta contundente para que el Estado no intervenga".

En tanto, el dirigente rural sostuvo que "tiene que haber una agencia estatal que intervenga la comercialización de granos, rescatar lo que fue la Junta Nacional de Granos, el Iapi (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio)" donde "era el Estado el que compraba los granos, determinaba una parte para el mercado interno, lo desacoplaba de los precios internacionales y lo que sobraba iba a la exportación".

Y llamó al desarrollo de "políticas públicas diferenciadas en materia agropecuaria, según el último censo en 2018 desaparecieron un tercio de los pequeños productores por la concentración, tiene que haber una segmentación de retenciones. Esto que no se puede discutir en el marco de la Mesa de Enlace porque están los sectores concentrados, por eso pensamos que Federación Agraria tiene que salir de la Mesa de Enlace".