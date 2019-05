Dos obras, dos cartas: Macri y un domingo de críticas al kirchnerismo

Titulada "Cambio real. Estamos yendo de una época a otra mejor", el mandatario resaltó desde su red social la construcción para mejorar el transporte de pasajeros del ferrocarril y, paralelamente, el tráfico en las zonas aledañas.

Macri manifestó que "el viaducto Mitre se convirtió en una verdadera atracción turística para los propios argentinos" que recorren las nuevas estaciones elevadas de la línea que une la estación de Retiro con el partido de Tigre.

"Ir en el tren por el nuevo viaducto es un paseo que los lleva a la estación Retiro, pero también los hace pensar en la desidia y el abandono en el que vivíamos", remarcó, antes de agregar que esta obra fue parte de otras que "estuvieron postergadas de manera inexplicable por décadas".

Tras esa afirmación, se realizó preguntas como "¿Por qué durante tanto tiempo no se hicieron cosas así?", "¿Por qué no había trenes dignos?", "¿Por qué llegamos a tener trenes sin frenos?", "¿Por qué faltaban aeropuertos o estaban obsoletos?" o "¿Por qué no había tantas cosas que debía haber?", entre otras.

A modo tajante, prefirió cerrar esos cuestionamientos referidos a la administración anterior con la frase: "Ya no importa por qué no hicieron todo lo que debería haber sido hecho. Es suficiente que recordemos que no lo habían hecho".

"Lo que vemos ahora es algo distinto al pasado", expresó el mandatario, quien aseguró que al igual que ela construcción del viaducto "una enorme cantidad de piezas" comienzan a unirse para "transformarse en una red de soluciones verdaderas por las que se produce la riqueza, el crecimiento, el bienestar, el progreso",

ADEMÁS:

"Cuando viajamos con el tren por el nuevo viaducto, no estamos yendo solamente de un lugar a otro, estamos yendo de una época a otra mejor", concluyó.

Embed

En cambio, para la agencia nacional de noticias Télam, el presidente utilizó a la apertura del Paseo del Bajo que se realizará el lunes desde las siete de la mañana como un puntapié para señalar los beneficios que acarrea la conclusión de una obra y lo perjuicios de la "malversación fondos públicos", en otro claro apunte hacia el kirchnerismo.

"Podríamos decir que es una obra muy esperada por los argentinos porque se proyectó por primera vez en 1962, cuando yo ni siquiera había comenzado el jardín de infantes. Pero no estoy de acuerdo", escribió en la carta, y profundizó: "Cuando una obra tan fundamental se posterga durante más de 50 años, casi una vida, simplemente dejamos de esperarla. Dejamos de creer. Por eso, siento que esta obra monumental es un ejemplo perfecto de lo que pasa en este momento en la Argentina".

"Esta obra nos hace imaginar cuánto más podemos, qué cosas igualmente increíbles podemos lograr si le decimos basta a esa política de la corrupción y los privilegios, especialmente en la obra pública que en el pasado fue sinónimo de mentira, cinismo y corrupción", enfatizó.

Luego, y sin mencionarla, se refirió a la causa de Vialidad Nacional que involucra a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz.

ADEMÁS:

"Una de esas causas investiga a una empresa que se creó en 2003 con 12 mil pesos de capital inicial y que hasta 2015 fue contratista de Vialidad Nacional en Santa Cruz por más de 45 mil millones, que al valor de hoy son 132 mil millones. Desde su creación llegó a tener más de 50 obras adjudicadas solo en esa provincia. Algo que es, por lo menos, atípico", recalcó.

Para llegar aún más lejos con su crítica, el funcionario sentenció: "Los presupuestos se dibujaban, la desinformación se fomentaba, los pliegos no se publicaban y la competencia era inexistente. Todo ese dinero que los argentinos vimos en bolsos, en conventos, pesándose en departamentos, en bolsillos y carteras ajenas, era de todos. Ahí estaban nuestros impuestos, impuestos que pagamos con esfuerzo para que el país crezca y nosotros con él".

ADEMÁS:

"Ahora, los pliegos de las obras o se publican en el sitio web de cada organismo y Ministerio o no existen. Ahora no hay reuniones a puertas cerradas, ni secretos, ni misterios. Hay voluntad, trabajo sincero y, sobre todo, mucho amor y respeto por nuestro país. Ahora las nuevas empresas pueden competir y ganar de manera genuina, por presentar el presupuesto más responsable", aseveró.

Con un tono de campaña electoral, Macri aclaró que durante su administración se hizo "lo que en décadas" no, por lo que es una manera de alcanzar el futuro próspero.

"Un futuro al que nos acercamos dando pequeños pasos cada día. A veces, son enormes, como el que vamos a dar mañana", insistió.