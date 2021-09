Duhalde: "Argentina está muy mal" y no hay que "echar más leña al fuego"

A cuatro días de las elecciones primarias abiertas simultaneas obligatorias (PASO) que se celebrarán el domingo 12 de septiembre, Duhalde dijo, en declaraciones a Radio Colonia, que "lo que está pasando es un desastre. La Argentina está muy mal, cada vez peor" y que el país requiere "no echar más leña al fuego".

Eduardo-Duhalde.jpg El expresidente Eduardo Duhalde. Archivo.

El exgobernador bonaerense consideró que gobernar configura un acto "sencillo" y afirmó que el problema del país no está en la deuda contraída con el FMI sino en lo que "no se produce". "A un amigo querido, siempre le digo que estamos haciendo un maremoto en una pelopincho", graficó acerca del nivel de endeudamiento actual.

En otro pasaje de su charla, el dirigente justicialista opinó que "no todos los dirigentes son malos, hay muchos malos, regulares y buenos. Sólo hay que juntarlos", a la vez que agregó: "La dirigencia se acostumbró a ganar un millón de pesos por mes".

Al analizar la función del presidente, el lomense volvió a advertir sobre el impacto de ese rol en la salud mental de quien lo ejerce: "No es sano. En el último mes de la gestión de (Fernando) De la Rúa estaba su cuerpo, pero no él. Su mente estaba en otro lado, no escuchaba, tenía la mirada perdida".

Para el exmandatario, esta pérdida de la ubicación se genera en las personas que consideran que pueden abarcarlo todo. "Súper hombres", fue el término que utilizó para definirlas. Duhalde volvió a contar que padeció una situación similar durante su mandato: "En marzo empecé a alucinar, veía un río en Olivos. Me trajeron a ocho adventistas y así salí. La gente no se enteró".

Por otra parte, el exjefe de Estado aseguró que la Argentina debe avanzar al ritmo en el que cambia el mundo, para no "quedar enganchado para atrás".