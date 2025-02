Duro discurso del diputado Esteban Paulón contra La Libertad Avanza: "No soy kirchnerista, soy maricón y me la banco"

"Se la pasaron diciendo que era una movilización kirchnerista. No soy kirchnerista. Soy maricón y me la banco", espetó el legislador del Partido Socialista, quien desde hace años es un referente del activismo LGTBQ+.

En una cuestión de privilegio en la sesión de la Cámara baja, Paulón interpretó que en el discurso que dio en el Foro Económico de Davos, Milei dijo que "todas las personas homosexuales somos pedófilas".

"El presidente de la Nación decidió elegir un caso de una condena de una pareja de Estados Unidos para mostrar el supuesto vínculo entre la bandera de la diversidad y la pedofilia", lamentó.

Durante su intervención en la conferencia de la ciudad suiza, el jefe de Estado usó un ejemplo puntual de una pareja homosexual abusadora de menores para reforzar su teoría de que el feminismo "en su forma más extrema" desemboca en la pedofilia. "¿Por qué no usó el ejemplo del padre Grassi para demostrar que el catolicismo en su forma más extrema es pedófilo?", se preguntó Paulón.

El discurso de Paulón se dio en el marco de una sesión clave en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo y los bloques dialoguistas de la oposición alcanzaron el quórum necesario para tratar varios proyectos, entre ellos la suspensión de las PASO para las elecciones legislativas de este año.

A las 12:23, el presidente de la Cámara, Martín Menem, confirmó la presencia de 129 legisladores y dio inicio a la sesión, que se extenderá por varias horas. También están en debate los proyectos de Juicio en Ausencia y la Ley de Reiterancia.

El proyecto original remitido por el Gobierno de Javier Milei buscaba la eliminación del sistema de primarias, pero finalmente, ante la falta de apoyos para ese objetivo, el oficialismo optó por impulsar una iniciativa que apunta a la suspensión de las PASO ese año, cuando se celebrarán comicios legislativos.

Quetglas rechazó la suspensión de las PASO: "Quieren darle todo el poder a la birome"

El diputado de la UCR Fabio Quetglas ratificó su voto en contra del proyecto de suspensión de las PASO, una iniciativa que resumió con el título "Todo el poder a la birome".

"Se trae a discusión una norma que regula la competencia política para la selección de candidatos a un año de que el mecanismo haya funcionado impecablemente bien. Y se trae a discusión para reemplazarlo por mecanismos en los que no van a participar todos los ciudadanos y donde va a ser más dificultoso constituir frentes políticos", arrancó el legislador bonaerense.

"Eso tiene un nombre: ¡Todo el poder a la birome!", denunció el radical, cuyo bloque votará dividido.

Al intervenir en la sesión de la Cámara baja, Quetglas advirtió que con la suspensión de las primarias obligatorias "se vuelve a la idea de la interna cerrada" y asoció esa metodología con "la casta". "Lo hacen porque les conviene. No confundir lo que está bien con lo que te conviene. Que no abusen de esa circunstancia. se aprovechan de un prejuicio de la antipolítica. La Argentina no se va a regenerar de esta manera", concluyó.

El legislador arremetió contra "la narrativa" que usa el oficialismo para darle impulso a la reforma electoral. En primer lugar, mencionó que se apela a la "lógica de la comodidad", es decir, promover la idea de que "ir a votar es un incordio, un desgaste" y que nadie quiere hacerlo.