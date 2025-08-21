Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

En las imágenes puede verse como Peretta -acompañado por su hijo- esperó al conductor de Alguien tiene que decirlo, en la puerta del edificio de la radio, ubicado en la calle Mansilla de la Ciudad de Buenos Aires, y primero lo increpó verbalmente con el fin de provocar la reacciòn de Feinmann, para luego lanzarle al menos un puntapié.

El incidente no pasó a mayores gracias a la intervención del economista Guillermo “Willy” Laborda, que participa del programa radial de Feinmann, y de una oficial de la Policía de la Ciudad que se encontraba en la zona. como puede apreciarse en el video de los hechos.

Feinman agredidovideo (1)

Además de ser el secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, Peretta fue candidato a legislador porteño en mayo y terminó último, con 0,13% (2082 votos), entre los 17 partidos que presentaron listas. Ahora volvió a presentarse para competir en las elecciones nacionales de octubre.

Feinmann es el periodista más escuchado de la Argentina. Su programa en Radio Mitre supera el 40% de share en las mediciones de Ibope y se mantiene en el primer lugar desde su inicio, en 2022.

En televisión también encabeza todas las tardes en A24 una de las emisiones periodísticas más importantes del país.