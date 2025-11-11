ATE convocó a un paro nacional el 19 de noviembre contra la reforma laboral

Embed Con más de 1.000 delegados de todo el país, se inició el Plenario Nacional de ATE! pic.twitter.com/UY4jF9bGPf — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) November 11, 2025

De esta forma lo definió ATE a través de un plenario federal que se realizó en la sede del gremio, según informó la organización en un comunicado.

El proyecto de reforma laboral que prepara el Gobierno se presentaría en el Congreso luego del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores, y el mismo incluiría la extensión de la jornada laboral a 12 horas, el pago de indemnizaciones en cuotas, acuerdos de trabajo por empresa en lugar de por actividad, aumentos salariales por productividad, entre otros puntos que se barajan. El mismo sería presentado en el Congreso luego del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores.

ATE LANZA PARO NACIONAL CON MOVILIZACIÓN A TRABAJO EL 19 POR LA REFORMA LABORAL!!



NO PODEMOS ESPERAR MÁS, TENEMOS QUE SALIR A LA CALLE Y EMPEZAR A ENFRENTARLA YA!!



Los trabajadores no tenemos que esperar a conocer ninguna letra chica para saber que nos quieren…

“Los trabajadores no tenemos que esperar a conocer ninguna letra chica para saber que nos quieren joder. Tenemos que empezar a enfrentar ya en la calle a esta reforma”, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

"No podemos esperar hasta el recambio parlamentario. Las amenazas, las mentiras organizadas y el desprestigio de las organizaciones sindicales son el vehículo que el Gobierno ha elegido para debatir esta legislación. Después que no nos digan que no queremos dialogar. Vamos a movilizar al ex Ministerio de Trabajo porque a los efectos de facilitar la posterior quita de derechos, ya pretenden empezar a adaptar la máxima autoridad laboral del país con esa finalidad. Intentan desmantelar áreas completas, casualmente las de fiscalización o las agencias territoriales, para impartir nuevas reglas y que las patronales no tengan ningún tipo de control", continuó.

Y cerró el dirigente de los estatales: "Después de 23 meses de Milei, la administración pública entró en emergencia salarial. Se deben reabrir las paritarias ya!