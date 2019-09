"Yo le diría a Grabois que hubiera discutido este tema en el momento en que corresponda y no meta por la ventana temas que no estaban en consideración", dijo Valdés en declaraciones a radio Cultura.

En ese marco, el exembajador ante el Vaticano dijo que el Frente de Todos "tiene una plataforma y lo primero que tiene que hacer Alberto Fernández es honrar la palabra empeñada, algo que en Argentina se debe cotizar, y allí no está la reforma agraria".

Para Valdés, el candidato del Frente de Todos "va a estar a la altura de las circunstancias, no sé si se va a parecer al primer ministro de Portugal, pero sí será un gran presidente", con la "primer misión de ser transparente y que termine con la grieta en la Argentina, que no nos hace bien".

En tanto, insistió en su pedido al Papa Francisco para que "venga el 7 de diciembre a la Argentina y comparta el traspaso de mando presidencial y ponga lo que haya que poner para que los argentinos nos acerquemos más y terminemos con la grieta".

"Yo se lo pediría al ciudadano Jorge Bergoglio, no al papa Francisco. Cometió el error de no venir cuando estaba Cristina (Kirchner) para que no le digan papa kirchnerista, y no vino los 4 años de Macri para que no le digan papa macrista. Qué venga ahora y ponga lo que hay que poner para terminar con la grieta", insistió.

"No puede ser que se ponga el conflicto de Colombia al hombro, que medie entre Estados Unidos y Cuba y no pueda ayudarnos en esto a los argentinos", sostuvo aunque aclaró que no tiene "ninguna información" oficial al respecto.