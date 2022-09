El abogado de Gabriel Carrizo explicó cómo cobrará sus servicios

"Durante los últimos dos días escuché en canales de todo tipo una serie de hipótesis y elucubraciones sobre quién soy, a quién respondo y quién me paga los honorarios. También se habló sobre cuál es mi rol en la causa en que se investiga el execrable atentado contra Cristina Fernández de Kirchner", comenzó su posteo en Instagram.

"Paso a responder las preguntas que desvelaron a la prensa en los últimos días", inició en su descargo. Respecto a la primera consulta sobre ¿cómo llego a esta causa?, explicó: "Lo hice a través de la referencia de un colega que decidió no tomar la representación porque no disponía de la cantidad de horas de trabajo que esta defensa requería. Y le propuso a la familia de Carrizo contactarme, lo que hicieron".

Sobre el cobro de sus honorarios, Marano aclaró que "debido a la situación económica de Carrizo, decidí tomar la causa ‘pro-bono', es decir por el cobro mínimo. Eventualmente, me pagará Carrizo o quien resulte condenado en costas del final del proceso".

También afirmó que este caso representa para él un enorme desafío profesional: "Es una causa con gran trascendencia pública y mediática, lo que hace viable que se conozca mi trabajo y la forma en que lo ejerzo. También se toma una causa así cuando uno sabe que puede hacer la diferencia".

Ante la pregunta "¿lo puso en esta causa Javier Milei/Ramiro Marra, Ignacio Torres, el PRO/la CIA?", contestó: "No, me puso en esta causa Gabriel Nicolás Carrizo. No tengo vínculos con el PRO ni con ningún otro espacio político". Y completó: "Cuando una persona ingresa a mi oficina no le pregunto cuál es la inclinación política, sino cuál de sus derechos está siendo violado. Y me dispongo a defenderla".

¿Nicolás Carrizo respondía a órdenes de alguien? Eso es lo que busca determinar ahora la Justicia. Se manifestó el abogado de Gabriel Carrizo.

Por otra parte, Carrizo, el denominado "jefe de la banda de los copitos" pidió a la jueza cite una serie de testigos para declarar. Su defensa intenta probar que el joven no sabía sobre el plan que tenían Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel de asesinar a la vicepresidenta, a la que se sumó en las últimas horas el rol de Agustina Díaz.

Sobre ello, aportarán información del teléfono y conversaciones de él con ella donde no surge ningún tipo de información al respecto de ante mano.