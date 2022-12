El Banco Central cerró 2022 con US$ 5.824 millones adquiridos

El Banco Central compró este viernes otros US$ 133 millones y cerró el año con US$ 5.824 millones en sus arcas a partir de regreso del programa del dólar soja.

El Banco Central (BCRA) compró este viernes US$ 133 millones en el mercado cambiario y cerró el año con un acumulado de más US$ 5.824 millones y, desde la reimplementación del Programa de Incremento Exportador (PIE) -conocido como dólar soja 2-, la autoridad monetaria logró adquirir US$ 2.312 millones.