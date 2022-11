El Banco Central vendió u$s243 millones en la semana

De esta forma, en la semana totalizó ventas por u$s243 millones luego de cerrar octubre con un negativo de casi u$s500 millones.

La caída en los ingresos genuinos sigue dominando el panorama actual del mercado cambiario y mantiene un sesgo de insuficiencia de oferta que fuerza continuas intervenciones oficiales para subsanar el faltante. Con escasas chances de cambios significativos en lo que resta del mes, las expectativas solo apuntan a cuantificar las pérdidas del Central en el ciclo actual de administración de las reservas escasas", remarcó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

Dólar.jpg Subió el dólar blue y el oficial.

En tanto, en el segmento informal, el dólar blue marcó un avance de dos pesos, a $289 por unidad, con lo que en los últimos cinco días acumuló un incremento de $3.

El dólar oficial cerró en un promedio de $165,15 para la venta, con un incremento de 33 centavos respecto de ayer y una suba de $2,56 a lo largo de la semana, equivalente a un incremento de 1,57% frente al viernes pasado.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) refleja una leve baja de 0,1%, a $304,61, y el MEP retrocede 0,3%, en $291,93, en el tramo final de la jornada.

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense marcó una suba de 36 centavos respecto a su último cierre, en $158,28, mientras que en la semana acumuló un aumento de $2,26 (1,44%).

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $214,69 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $272,50.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $289,01, mientras que para compras superiores a US$ 300 -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó a $330,30.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 296 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 39 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 757 millones.