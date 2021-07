"El Dipy" desmintió ser precandidato a concejal de La Matanza

A través de su cuenta de Twitter, David Adrián Martínez, quien es ampliamente conocido por ser el cantante de cumbia "El Dipy". desmintió su candidatura a concejal y aseguró: "No voy con los peronistas, ni con los radicales, ni con JxC".

La información se hizo pública el sábado por la noche, cuando venció el plazo para presentación de listas de candidatos en la provincia de Buenos Aires y cirucló por redes y redacciones.

Cuando le ofrecieron 300 mil dólares para ser candidato en La Matanza

En enero pasado, invitado al programa Los Ángeles de la Mañana (LAM), de Canal 13, "El Dipy" comentó que "el oficialismo" le había ofrecido 300 mil dólares para que fuera candidato a concejal de La Matanza, posición que acaba de aceptar, pero por la oposición radical.

"Una vez estaba saliendo del programa de Viviana Canosa, en El Nueve, la primera vez que fui, y vino un productor y me dijo ‘te está esperando una camioneta afuera’. Y yo dije ‘chau, me vienen a apretar’”, recordó el cantante. “Cuando salí me dicen ‘quiero hablar con vos, queremos que seas concejal’. Y me abrió un bolso de plata”, aseguró.

El conductor del programa, Ángel de Brito, quiso saber cuánto dinero le ofrecieron y de qué sector venía la propuesta: “Eran dólares en un bolso tipo una mochila, esa plata no la vi nunca ni naciendo dos veces la voy a ver, eran 300 mil dólares solo para aceptar la candidatura. Era del partido oficialista para que sea concejal de La Matanza”.