Javier Milei encabezó el acto de campaña de La Libertad Avanza en La Plata

Con fuertes críticas al kirchnerismo e insultos al gobernador Axel Kicillof, encabezó la presentación oficial de los principales candidatos de las ocho secciones electorales, quienes buscarán aumentar el número de representantes libertarios en la legislatura provincial.

El lema es, cómo lo expuso la primera polémica foto oficial, “kirchnerismo nunca más”. “Nunca más inseguridad, nunca más abandono, nunca más corrupción. Kirchnerismo nunca más”, reiteró el mensaje de la convocatoria en la cuenta del partido de La Plata.

En otro pasaje de su discurso, Milei advirtió que “quedarse en casa no es una opción”, y alertó que el ausentismo puede perjudicar al oficialismo.

Criticas e insultos a Kicillof

“Lo que es peor como han dedicado a colonizar tantos niveles del Estado, tanto a nivel provincial como nivel nacional, pueden salirse con la suya de cualquier barbaridad sin importar su gravedad. Tomemos por ejemplo el encubrimiento atroz a Ariel Furaro, un eterno socio kirchnerista por la causa del fentanilo”, dijo el Presidente.

Y sumó: “¿Acaso les parece que el juez que tiene la causa sea justo el hermano del ministro de Salud de Kicillof? Ese es el modelo del amiguismos, corrupción, encubrimiento y crimen que ya destruyó el país. Y que no quieren soltar en esta provincia a pesar de todo el daño que causa”.

En otro tramo de su discurso, se refirió a gestión a Axel Kicillof en la Provincia y en especial en el área de seguridad. “Con esta dejadez obtuvimos una provincia bañada en sangre. Convirtiendo el día a día de los bonaerenses en un suplicio de inseguridad y paranoia. Las estadísticas criminales de la provincia no paran de crecer, con La Matanza teniendo la tasa de homicidio más alta del país, casi 6 veces más alta que la de Rosario. El kirchnerismo es peor que el narcotraficante”, dijo.

image Javier Milei encabezó un acto en La Plata.

“PBA es una provincia donde hubo un robo cada 4 minutos, lo que generó constantes paro de colectiveros en reclamo de una mejor seguridad en las calles. Los bonaerenses no solo tienen que andar cuidando a cada paso que no les roben lo ya ganado, sino que también tienen que hacer malabares para poder seguir trabajando”, sostuvo.

En otro pasaje de su discurso, el presidente insultó al gobernador de Buenos Aires. “Tan acostumbrados están los bonaerenses a este presente desgarrador que muchos se resignaron y dejaron de creer en un futuro mejor. Los bonaerenses que tienen miedo, huyen de cualquier servicio que ofrece la provincia. Aquellos que no pueden hacerlo, sufren la falla constante de los servicios que debería proveer el famoso Estado presente. Ese famoso estado presente que los kirchnerista tanto defienden”, afirmó Milei.

“Kicillof y sus secuaces psicopatean a toda la población para que estén agradecidos a ellos. Un delirio propio del tirano de aldea que gobierna la provincia, el comunista enano Kicillof”, añadió

“Han convertido a la provincia de Buenos Aires en la vergüenza nacional”, afirmó el presidente. “La calle es tierra de nadie, y literalmente de tierra porque el asfalto nunca llega”, sostuvo. “Los delincuentes circulan libres por la calle mientras la gente vive enrejada”, agregó en otro pasaje.

image Guillermo Montenegro, actual intendente de General Pueyrredón.

Los demás oradores

También fueron oradores en el acto dirigentes de LLA y algunos candidatos de distintas secciones electorales de la Provincia, quienes disputarán un lugar en la Legislatura en las elecciones del próximo 7 de septiembre.

La lista incluyó a Francisco Adorni, Natalia Banco, Diego Vaenzuela, Sebastián Pareja, Alejandro Speroni, Oscar Liberman, Guillermo Montenegro y Maximiliano Bondarenko.

El intendente de General Pueyrredón y candidato de la quinta sección electoral, Guillermo Montenegro, señaló: “Hace décadas que veo el kirchnerismo llenar de miseria a la provincia de Buenos Aires. Hace años que veo defender a los delincuentes. Hace años que veo como usurpar y defenderse de las usurpaciones.

Mientras que el candidato de la primera sección electoral, Diego Valenzuela, sostuvo: “Le decimos que no a los estados municipales que son parte de la provincia que te ponen tasas absurdas, que te cobran por habilitar un negocio. Si se levanta Alberdi, admirado por el presidente, nos mata”, señaló