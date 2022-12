El dólar blue aumentó $10 y llegó a $340

Se trató del precio más alto del dólar informal desde la corrida de fines de julio pasado cuando llegó a tocar los $350 en forma intradiaria, y los $338 como tope al cierre (22 de julio), en momentos de una crisis política del Gobierno, producto de la salida del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán.

La escalada del dólar paralelo se produce un día después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobara la tercera revisión del acuerdo con la Argentina y girara US$ 6.000 millones.

El dólar minorista cerró a $181,74 promedio, con un incremento de 38 centavos respecto a la víspera. En el acumulado semanal avanzó $ 2,06, lo que significó un crecimiento del 1,14% en comparación con el último registro de la semana anterior.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) sube 1,2% hasta $337,32 y el MEP escala 1,7% hasta $329,61, en el tramo final de la jornada.

El Banco Central finalizó la rueda de ayer con una compra marginal de poco más de 1 millón de dólares. El dólar blue subió $10.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense marcó una suba de 31 centavos respecto a su último cierre, y finalizó en $174,84. De esta forma, en la semana acumuló un avance de $2,14 (1,23%).

Con los registros de hoy, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- promedió $236,26 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $299,87.

El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $318,04, mientras que para compras superiores a US$ 300 -que posee un impuesto adicional de 25%-, se posicionó en $363,48.

El volumen operado en el segmento de contado fue de más de US$ 449 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 44 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 723 millones.