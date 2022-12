El dólar blue cerró la semana corta en $316

El dólar minorista cerró a $176,80 promedio, con una suba de 21 centavos respecto a la víspera y una suba de $1,38 a lo largo de la semana, equivalente a un aumento de 0,79% frente al viernes pasado.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) baja 0,3% hasta $339,27 y el MEP retrocede 0,4% hasta $327,52, en el tramo final de la jornada.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense marcó una suba de 41 centavos respecto a su último cierre, en $169,90, mientras que en la semana acumuló un aumento de $1,81 (1,07%).

Un millón de personas compraron billetes a precio dólar ahorro, promedio de U$S 186 per cápita, durante setiembre. Subió el dólar blue.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- marcó un promedio de $229,84 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $291,72.

El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $309,40, mientras que para compras superiores a US$ 300 -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó a $353,60.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 421 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 10 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 937 millones.

El Banco Central (BCRA) cerró la rueda con un saldo positivo de US$ 71 millones y en la semana adquirió US$ 236 millones, con lo que sumó la octava jornada consecutiva de compras tras la reimplementación de un tipo de cambio especial para las exportaciones de la cadena sojera.