El dólar, estable y el mayorista quedó debajo de la banda de intervención

El precio promedio de adquisición de la entidad que conduce Guido Sandleris se ubicó en $ 37,24, en tanto que el máximo valor de compra fue de $ 37,25.

El BCRA compró el cupo máximo a través de dos subastas, una de US$ 50 millones y la segunda por US$ 25 millones, cuando la divisa se ubica por debajo de la zona de no intervención.

Para Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambios, “los ingresos desde el exterior volvieron a predominar al promediar la jornada y desarmaron la presión inicial que había empujado al dólar con una suba que lo llevó a máximos en $37,45 por unidad”.

Y destacó que “por primera vez en el mes”, el BCRA adquirió divisas por el límite anunciado, “con escaso impacto en la evolución del dólar mayorista”.

El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 673,2 millones, sin que se registraran operaciones en el mercado de futuros.

El Gobierno inició este lunes la tercera colocación de deuda del año de Letras del Tesoro (LETES) en dólares y anunció que el próximo miércoles licitará Bonos del Tesoro Nacional (BONCER) en pesos ajustados por inflación.

Según había informado el ministerio de Hacienda, las LETES tendrán un plazo de 217 días y vencerán el 13 de septiembre próximo y la suscripción podrá realizarse únicamente con dólares.

La recepción de ofertas comenzó este lunes y finalizará a las 15:00 del martes y el precio máximo para las LETES será de 973,94 dólares por cada 1.000, que equivale a una tasa nominal anual de 4,50%, la misma que se pagó en la última operación en el mercado local.

Hasta el momento en las dos primeras licitaciones de LETES del año, el gobierno renovó deuda por un total 2.000 millones de dólares para cubrir vencimientos.