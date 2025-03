El DT Ricardo Caruso Lombardi será candidato a legislador porteño

El dirigente político confirmó la novedad luego de poner fin a su alianza con el PRO y expresar su malestar por el manejo interno de las candidaturas dentro de la coalición. “Nosotros nos fuimos porque no estábamos obteniendo lo que ya se había conversado durante los primeros días de la semana y lo que habíamos firmado en una alianza”, dijo.

“Yo estaba convencido de que tenemos que unir fuerzas, pero parece que todo el mundo quiere dividir y cerrar las puertas. Teníamos un excelente candidato para proponer para estar dentro de los primeros lugares. Pero no fue así, nos dijeron que íbamos a ocupar otro tipo de número. Me parece que se equivocan cuando uno quiere construir y algunos quieren destruir”, subrayó el titular del MID.

Zago confirmó la candidatura de Caruso Lombardi en un video que grabaron juntos y fue difundido en las redes sociales. "Elegimos un día especial, el mismo del golpe que le hicieron a [el entonces presidente Arturo] Frondizi... Para nosotros es un orgullo estar acá en la casa del MID presentando a nuestro candidato, que va a confrontar con distintos candidatos de la ciudad de Buenos Aires, para diputado de la Ciudad”, comentó en la introducción.

Quiero contarles que nuestro candidato a primer legislador en la Ciudad será Ricardo Caruso Lombardi (@LombaCaruso). pic.twitter.com/jtvojI2hoJ — Oscar Zago (@dipzago) March 29, 2025

Caruso Lombardi, por su parte, se refirió a la candidatura a legislador porteño: "Para mí es algo nuevo, pero muchas cosas pasaron en mi vida y noté que tenía que hacer un cambio. Viendo el lado positivo que veo en la calle con gente que voy hablando, me dio esa sensación que no sentía desde hacía mucho tiempo. Me dijo que le dé para adelante, que me la juegue. Vos tenés que tener no solo ganas, sino capacidad. Y me parece que es un buen momento para pegar un salto y poder a ayudar a la gente, que es lo más importante”.

El exentrenador de Racing y San Lorenzo, entre otros equipos, explicó cuál considera que es una de sus mayores virtudes para postularse: "Haciendo las cosas bien, como corresponde, y que la gente crea en vos. Una de las cosas fundamentales es creer en la persona que tenés del otro lado. Y creo que el éxito más grande que tuve en el fútbol es que los jugadores me creían. Cuando a vos te creen, las cosas van a ser más fáciles".

Después de su carrera como futbolista en el Ascenso, Caruso Lombardi dirigió diversos clubes. Entre ellos, Estudiantes de Buenos Aires, All Boys, Tigre, Argentinos Juniors, Tigre, Newell's, Quilmes, Sarmiento de Junín y Belgrano. Su último ciclo fue en Miramar Misiones, de Uruguay.

Actualmente, se desempeña como columnista deportivo en el canal TN.

Noticia en desarrollo