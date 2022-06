El dueño de La Anónima cruzó a Cristina y Alberto Fernández

"No me arrepiento, para nada. Fue un chiste. Si no lo entendió...", aseguró el empresario al periodista de C5N Lautaro Maislin, luego de la reunión que la Asociación Empresaria Argentina (AEA) realizó en el hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires a propósito de su 20º aniversario.

Durante la jornada de AEA, Braun reconoció que La Anónima "remarca los precios todos los días" ante una pregunta sobre la inflación.

Las palabras del empresario tuvieron una inmediata repercusión y el presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Kirchner salieron rápidamente al cruce.

Ante la frase del empresario, la titular del Senado se refirió en Twitter al tema: "SINCERAMENTE... Recién, en la Jornada por los 20 años de Asociación Empresaria Argentina (AEA), el dueño de una de las cadenas de supermercados más grande del país te cuenta lo que hacen todos los días".

Recién, en la Jornada por los 20 años de Asociación Empresaria Argentina (AEA), el dueño de una de las cadenas de supermercados más grande del país te cuenta lo que hacen todos los días. pic.twitter.com/xso04f6ZH2 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 7, 2022

Junto con el mensaje, Cristina Kirchner incluyó un video con el recorte de la frase de Braun.

Cristina Fernández.jpg La Anónima: Cristina fue dura con el empresario.

Luego, el presidente Alberto Fernández afirmó que "la inflación autoconstruida no es otra cosa más que la remarcación de precios", al responder los dichos del presidente de La Anónima, Federico Braun, quien dijo remarcan precios "todos los días".

"Si querían verle la cara a la remarcación de precios, la tuvieron esta mañana en la AEA", enfatizó Fernández en declaraciones a los medios acreditados en Casa Rosada.

"Escuché las declaraciones porque se difundieron mucho. Muchas veces yo les he hablado a los argentinos de la inflación autoconstruida, la inflación que autoconstruida no es otra cosa más que la remarcación de precios", subrayó Fernández.