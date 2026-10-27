En octubre, las compras de divisas se aceleraron respecto de septiembre, aunque en las últimas dos jornadas se interrumpió la racha compradora.

El FMI también insistió en la necesidad de que la Argentina recupere el acceso a los mercados internacionales de capitales cuando las condiciones lo permitan. Para eso, el Gobierno prevé complementar la acumulación de reservas con financiamiento externo, líneas de crédito contingentes e ingresos por privatizaciones. El organismo, además, señaló la importancia de profundizar el mercado de capitales local, ampliar el financiamiento de largo plazo, impulsar inversiones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y avanzar con concesiones de infraestructura y reformas laborales y de mercado.

La aprobación del Directorio Ejecutivo será el último paso para habilitar el desembolso pendiente de US$ 900 millones. El cronograma adquiere relevancia por los compromisos financieros que enfrenta el país con el propio organismo, entre ellos un vencimiento de aproximadamente US$ 800 millones en intereses previsto para noviembre.

Mientras tanto, el FMI destacó la colaboración con las autoridades argentinas y anticipó que la revisión será elevada al Directorio para su consideración a principios de diciembre, una vez completadas las medidas acordadas.