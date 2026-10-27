Los técnicos del organismo destacaron "los resultados impresionantes" del Gobierno de Javier Milei y el desembolso dependerá del Directorio que se reunirá en diciembre
Los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobaron la tercera revisión del programa de financiamiento con Argentina lo que le permitirá al gobierno de Javier Milei acceder a un desembolso del US$ 800 millones en diciembre, cuando el directorio del organismo trate "el caso argentino"
“El programa de las autoridades, respaldado por el FMI, continúa arrojando resultados impresionantes, a pesar de un contexto global más complejo”, señalaron desde el Fondo, entre ellas las políticas fiscales y monetarias que contribuyeron a sostener la desinflación y las compras de divisas por parte del Banco Central.
En materia fiscal, el FMI sostuvo que el superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) previsto para 2026 seguirá siendo un componente central del programa. Para 2027, el organismo espera un esfuerzo similar, en línea con el proyecto de Presupuesto enviado por el Gobierno al Congreso. Además, planteó que la disciplina del gasto y las reformas tributarias y fiscales deberán contribuir a consolidar las cuentas públicas, con protección del gasto prioritario en infraestructura y servicios sociales.
Otro de los puntos centrales de la revisión es la acumulación de reservas. Según el comunicado, el Banco Central compró cerca de US$ 16.000 millones en lo que va de 2026 y continuará con esa estrategia para fortalecer la posición externa del país. El organismo también destacó la continuidad de los objetivos monetarios y el mantenimiento de la flexibilidad cambiaria dentro del sistema de bandas.
En octubre, las compras de divisas se aceleraron respecto de septiembre, aunque en las últimas dos jornadas se interrumpió la racha compradora.
El FMI también insistió en la necesidad de que la Argentina recupere el acceso a los mercados internacionales de capitales cuando las condiciones lo permitan. Para eso, el Gobierno prevé complementar la acumulación de reservas con financiamiento externo, líneas de crédito contingentes e ingresos por privatizaciones. El organismo, además, señaló la importancia de profundizar el mercado de capitales local, ampliar el financiamiento de largo plazo, impulsar inversiones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y avanzar con concesiones de infraestructura y reformas laborales y de mercado.
La aprobación del Directorio Ejecutivo será el último paso para habilitar el desembolso pendiente de US$ 900 millones. El cronograma adquiere relevancia por los compromisos financieros que enfrenta el país con el propio organismo, entre ellos un vencimiento de aproximadamente US$ 800 millones en intereses previsto para noviembre.
Mientras tanto, el FMI destacó la colaboración con las autoridades argentinas y anticipó que la revisión será elevada al Directorio para su consideración a principios de diciembre, una vez completadas las medidas acordadas.
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