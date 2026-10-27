El senador también está bajo investigación por la presunta financiación ilegal de Dark Horse, una película biográfica sobre su padre. Además, enfrenta una pesquisa por supuesto blanqueo de capitales relacionada con el abogado Willer Tomaz. Bolsonaro negó las irregularidades y cuestionó la decisión judicial.

La noticia de la huida de Bolsonaro se conoció horas después de que el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, reconociera el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, proclamado por el Tribunal Superior Electoral (TSE) después del balotaje realizado el domingo.