El ex-candidato a presidente de Brasil partió en la noche del lunes hacia ese país, luego de que la Justicia reactivara una causa por lavado de dinero tras perder las elecciones presidenciales el domingo


El presidente Donald Trump dará asilo político al senador Flávio Bolsonaro y a su familia en Estados Unidos después de que este abandonara Brasil, luego de que la justicia le ordenara no dejar Brasil, donde es investigado por una presunta maniobra de lavado de dinero, y que fuera derrotado el domingo en las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

"El Departamento de Estado expedirá visados a Flavio Bolsonaro y a sus familiares y les permitirá entrar en Estados Unidos", declaró a la prensa un alto cargo de la Administración a agencias internacionales.

El episodio se produjo después de que el senador denunciara que la Justicia de Brasil le ordenó el lunes entregar sus pasaportes y le prohibió abandonar el país. La medida del juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes estaría vinculada con una investigación por presunto lavado de dinero.

Flávio Bolsonaro afirmó que recibió la notificación de agentes de la Policía Federal cuando salía de la casa de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años de cárcel por su participación en un intento de golpe de Estado.

Además: El 68% de los argentinos le reclama a Milei que reconozca el triunfo de Lula en Brasil

El senador también está bajo investigación por la presunta financiación ilegal de Dark Horse, una película biográfica sobre su padre. Además, enfrenta una pesquisa por supuesto blanqueo de capitales relacionada con el abogado Willer Tomaz. Bolsonaro negó las irregularidades y cuestionó la decisión judicial.

La noticia de la huida de Bolsonaro se conoció horas después de que el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, reconociera el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, proclamado por el Tribunal Superior Electoral (TSE) después del balotaje realizado el domingo.

Además: El partido de Bolsonaro reconoció la victoria de Lula da Silva

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