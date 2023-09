El Gobierno apura el tratamiento de Ganancias en el Senado

La Cámara alta tratará este jueves el proyecto en comisión, donde se espera que obtenga dictamen, por lo cual la semana próxima ya podría ser tratado en el recinto y supuestamente convertido en ley con respaldo de monobloques y de los cuatro senadores de la bancada del peronismo disidente de Unión Federal.

A las 15 está prevista la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, donde el oficialismo tiene mayoría y podría sacar su propio dictamen, pero se manejan con mayores recaudos a la hora de llevar el proyecto al recinto donde los números están muy justos.

Si bien el "poroteo" previo daría una mayoría para aprobarlo, está el reciente antecedente de la sesión para el tratamiento de la ley de Alquileres que se cayó debido a que dos senadores del oficialismo estaban enfermos, lo que complicaba alcanzar el quórum.

En un principio, el temario de la comisión sólo incluía el proyecto de ley en revisión sobre sistema integral de cobertura y promoción de créditos hipotecarios, pero el de Ganancias luego fue incluido.

Ganancias-01.jpg El Gobierno apura la salida de una nueva ley que modifique el impuesto a las Ganancias.

De esta forma, la iniciativa impulsada por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, adoptará velocidad en su tratamiento legislativo y se convertiría en ley antes de lo previsto, a menos de un mes de las elecciones del 22 de octubre.

Obtuvo este martes la media sanción en la Cámara de Diputados con 135 votos afirmativos y 103 negativos. El interbloque opositor mayoritario en la Cámara baja, el de Juntos por el Cambio, votó en contra de la iniciativa por considerarla "electoralista" y por presuntamente llevar a un mayor desequilibrio a la economía del país.

El proyecto elimina la cuarta categoría que grava los sueldos de los empleados y crea un tributo sobre los altos ingresos que se pagará cuando se cobren haberes superiores a quince veces el 15 salario mínimos, vital y móvil (SMVM) mensual.

Bullrich cruzó a Massa por Ganancias

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, afirmó que el ministro de Economía, Sergio Massa, está "hundiendo" al país y, sin nombrarlo, deslizó una crítica contra Javier Milei: "No somos aventureros".

Bullrich expuso este mediodía en un evento organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) y ante la presencia del círculo rojo, del que cosechó aplausos, y en el que apuntó en reiteradas oportunidades al Gobierno nacional.

"Tenemos tareas fundamentales: estabilizar la economía y realizar medidas de fondo. Vamos a recibir problemas, pero no nos quejamos. Estamos en condiciones de solucionarlos. Si no, yo no presentaría a presidenta", lanzó Bullrich. En esa línea, la titular del PRO, en uso de licencia, disparó contra el titular del Palacio de Hacienda y presidencialista de Unión por la Patria: "No vamos a poder convencer a los irresponsables que dejen de serlo. Está con una pala y hunde más al país. Nosotros vamos a usar esa pala para reconstruir".