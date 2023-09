Las medidas fueron dispuestas tras una reunión que el titular del Palacio de Hacienda y postulante a suceder a Alberto Fernández mantuvo junto al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, con representantes de la cadena lechera y funcionarios de las provincias productoras en la localidad santafesina de Pilar.

Desde las instalaciones de la empresa láctea Tremblay, el extitular de la Cámara de Diputados dio a conocer las medidas que, según se indicó, buscan reparar los efectos perjudiciales que tuvo la sequía en la estructura de costos de los productores.

Las iniciativas son a cambio de congelar los precios de los productos por tres meses y mantener la rentabilidad de los tamberos, implicando una inversión superior a $10.000 millones por parte del Estado. "El tema de los precios y de que tengamos acordado un sendero de precios claros para la gente en los próximos 90 días en las góndolas es clave y es clave también que el esfuerzo llegue al productor, porque si bajamos retenciones y el productor no ve una mejora en el precio no habrá servido nada en términos de volúmenes", aseguró Massa.

Embed

Por su parte, Bahillo destacó la vocación de diálogo del ministro al acercarse a dialogar con los actores de la cadena láctea y reafirmó "el compromiso de continuar acompañando a los productores porque los problemas no se solucionan con la primera lluvia".

Quien también formó parte del acto en que se realizó el anuncio fue el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. El funcionario que terminará su mandato a fin de año sostuvo que “es una oportunidad para ratificar el potencial que tiene la lechería y la región centro por el arraigo, la incorporación de valor y la distribución en cada uno de los distintos pueblos, generando industrias, con la trascendencia y la historia que la lechería santafesina tiene llegando a los mercados internacionales”.

Massa, sobre Perotti y el fallo por YPF

El ministro de Economía también afirmó que podría convocar a Perotti para que integre su equipo de trabajo o el Gabinete de ministros en caso de acceder a la Presidencia, aunque aclaró que "primero la gente" le debe "dar la responsabilidad de gobernar".

En declaraciones realizadas en el aeropuerto de Sauce Viejo, antes de reunirse con referentes del sector lechero en esa provincia, Massa fue consultado acerca del rol para el cual convocaría a Perotti,. En ese caso contestó que "sí" podría convocarlo, aunque aclaró que no tiene definido el lugar que podría ocupar el gobernador, debido a que no anda "revoleando cargos por ahí, es poco serio". "Primero la gente me tiene que dar la responsabilidad de gobernar y sobre esa responsabilidad vos vas asignando responsabilidades delegadas", añadió.

Luego, fue consultado sobre el fallo adverso de un tribunal neoyorquino por la privatización de YPF, aspecto en el que reivindicó la soberanía de la Justicia argentina. "Lo que hay es un fallo de primera instancia en una Justicia que, como la nuestra, tiene varias instancias. Como argentino, y a todos nos tiene que pasar lo mismo, cuando hay un conflicto entre accionistas de una compañía argentina, que se da en Argentina, nuestra convicción tiene que ser defender la soberanía de la Justicia argentina", puntualizó.

Para el candidato presidencial de Unión por la Patria, "es un diferendo que debe resolver la Justicia argentina, está en la Justicia argentina, y me parece muy importante que también tengamos el fallo de la Justicia argentina". Luego, consideró que "en todo caso, sí nos tiene que preocupar como argentinos que la Justicia de otro país resuelva más rápido un diferendo que nuestra propia Justicia, y no nos pasa solo con esto".

Sergio Massa Santa Fe.jpg El ministro de Economía y candidato presidencia de Unión por la Patria, durante el evento que encabezó este miércoles (Gentileza Télam).

"Nos pasa con los papás que muchas veces demoran siete y hasta nueve años en adoptar, nos pasa con los laburantes que van a hacer un juicio por una indemnización y esperan cinco años y, peor aún, nos pasa con la falta de condena de violadores y delincuentes, que terminan conviviendo en la calle y en el barrio con la gente por falta de acción de la Justicia", añadió.

En esa línea, dijo que "en algún momento, sin plantearnos la vulneración de la independencia de la Justicia, sí tenemos que plantearnos la necesidad de que así como Omar (Perotti) rinde cuentas, yo rindo cuentas, que los que tienen una responsabilidad frente a la sociedad en un poder del Estado también rindan cuentas". "Porque a veces, funcionarios que tienen perpetuidad en sus cargos, desde la oscuridad y el desconocimiento de sus nombres terminan generando daños y estrépitos que lastiman nuestro tejido social", completó.