Mientras el gobierno avanza con la subastas de bienes que eran propiedad de ex funcionarios kirchneristas acusados de corrupción -a fin de mes saldrían a remate dos estacionamientos propiedad del ex secretario Daniel Muñoz y del contador Víctor Manzanares-, decidió no profundizar la pesquisa sobre el jefe de custodia de la ex presidenta Cristina Kirchner.