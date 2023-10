"Manifestamos nuestro pleno respaldo a Sergio Massa en la segunda vuelta electoral", señala un documento que firmaron este jueves 19 gobernadores de provincias gobernadas por peronistas y algunos partidos provinciales aliados a Unión por la Patria. La reunión fue en el CFI (Consejo Federal de Inversiones) el lugar donde los gobernadores se reunían cuando Néstor Kirchner emergió como candidato a presidente.

Allí, apenas a 15 cuadras de la Plaza de Mayo se dieron cita Axel Kicillof (Buenos Aires), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gustavo Sáenz (Salta) Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Juan Manzur (Tucumán), Jorge Capitanich (Chaco) Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Alberto Rodríguez Saa (San Luis), entre otros.

“Lo de JxC no es un problema nuestro. Ni nos beneficia ni no nos beneficia, la gente decide y la estrategia la va a fijar el candidato”, dijo Alberto Rodríguez Saá antes de subir al salón de los escudos, en el séptimo piso del CFI, donde se hizo la reunión.

En realidad, en el Gobierno miran con satisfacción lo que ocurre en el ámbito de la oposición, donde Macri y Bullrich decidieron de manera unilateral brindar su apoyo a Javier Milei lo que generó el rechazo del resto de los dirigentes de Juntos por el Cambio. “Fue una irresponsabilidad lo que hizo Bullrich”, dijo Gerardo Morales. Y Martín Lousteau acusó a Macri de haber implosionado el espacio político que comparten.

Entre los dirigentes del PRO que ya se manifestaron en contra de la decisión de Bullrich y Macri están Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Diego Santili. En cambio, Federico Pinedo y Cristian Ritondo apoyan el aval a Milei. Los radicales y la Coalición Cívica ya habían dicho que Milei es el límite para ellos y salieron a recordar que no lo apoyarán por nada del mundo.

Pero las esquirlas del terremoto que sufre Juntos por el Cambio llegaron hasta La Libertad Avanza. Allí, Luis Barrionuevo anunció que abandonará el proyecto de Javier Milei porque no está de acuerdo con la incorporación de Macri y Bullrich al espacio.

“Con un sentimiento de profunda indignación y desencanto, me veo en la necesidad de alzar mi voz para comunicar que no puedo, ni voy a acompañar esta sorpresiva alianza entre el partido de Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich”. Y agregó que su desilusión proviene de que en el espacio libertario “se pacta con personales que encarnan lo que se prometió combatir”.

Mientras Barrionuevo se va del espacio, dentro de La Libertad Avanza hay voces que le sugieren a Javier Milei que no se presente al balotaje. “Si te bajás, Massa asumirá como un presidente que sacó apenas un 36,7% de los votos, pero si vas a una segunda vuelta te arriesgas a que gane sacando un mayor porcentaje de votos y eso lo volverá más poderoso aún”, señalan algunos libertarios. Pero Milei ya anticipó que no se bajará. “Soy un gladiador” dijo. “Y no me pienso bajar”, aseguró.

Todo esto ocurre cuando faltan apenas 23 días para la segunda vuelta. Sólo 23 días para elegir un nuevo presidente para la Argentina.