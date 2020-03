El gobierno cuestionó "a los vivos" que remarcan

"La inflación no es producto de la concentración económica. Porque ese es un fenómeno que se ve en casi todo el mundo y no tienen el nivel que tenemos en Argentina", sostuvo.

Pero advirtió que las remarcaciones "no colaboran para nada cuando lo que se quiere es desindexar. Hay vivos, claro que hay vivos".

En un reportaje con Página/12, consideró que la inflación es "un fenómeno muy complejo. Los factores en Argentina son las devaluaciones sucesivas, que tienen que ver con el estrangulamiento externo".

"En el momento en donde nos quedamos sin dólares, el tipo de cambio salta y los precios de toda la economía, también; los que están enganchados al dólar y los otros, por las dudas", señaló.

Dijo que también influyen las tarifas de los servicios públicos: "Acá hay una discusión acerca de cuánto del precio tiene que estar vinculado con el dólar". Señaló que también tiene impacto la "puja distributiva, cómo se distribuye entre capital y trabajo" y las cuestiones más microeconómicas de "los sectores que pueden imponer un precio o consolidar mercados en el sentido de absorber una cantidad muy grande de la producción".

En cuanto a la deuda, la funcionaria sostuvo que es "interesante que el Fondo Monetario Internacional también haya reconocido que es inviable. Lo dijo ahora, no antes. Hizo cuatro revisiones del programa y en todas aseguró que era absolutamente viable. Incluso, aumentó el préstamo de 50 mil millones a 57 mil millones de dólares. Y realizó todos los desembolsos durante el gobierno anterior".

"En la última revisión dijo que la cosa estaba complicada pero que era sostenible. Hubo un cambio muy fuerte. La renegociación de la deuda es imperiosa porque así como está no se puede pagar. Es un proceso difícil, pero eso no quiere decir que no hayamos hecho nada y que nos sentamos en la silla a esperar que el ministro Guzmán termine de renegociar la deuda", afirmó.

Consideró que debe haber "conversaciones y diálogos realistas sobre números concretos. Acá no estamos hablando de ideas, estamos hablando de números. Argentina lo único que pretende es que el cronograma de pagos sea viable, sostenible. No estamos pidiendo no pagar".

"Necesitamos recuperarnos, crecer y tender un sendero fiscal compatible con la situación de la cual partimos y que nos permita hacia el futuro devolver las deudas. La buena fe está", aseguró.

Confió en que "gran parte de los bonistas también van a entrar en esto, pero por supuesto hay mucho dinero en juego y es un proceso complejo: mucha deuda en instrumentos diferentes, por lo cual hay complejidad técnica".

"Estamos planteando con mucha claridad cuál es el camino que necesitamos transitar y espero que del otro lado se entienda. Habrá momentos de mayor turbulencia en una renegociación del tamaño de la que vamos a encarar", explicó.