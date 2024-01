El Gobierno les descontará el día a los estatales que paren el 24

"Quien no trabaje, no cobrará", aseguró el vocero presidencial en su habitual encuentro con la prensa en Casa Rosada en referencia a la medida de fuerza convocada por la CGT.

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este jueves que el Gobierno descontará de sus haberes el día no trabajado a los empleados estatales nacionales que adhieran el próximo miércoles al paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) porque "el salario es una contraprestación" y aseveró que "el que no trabaja, no cobra".