Estos datos surgen según el avance de Presupuesto 2020 que el Ministerio de Hacienda presentó en el Congreso.

En el documento, el Palacio de Hacienda sostiene que para este año se proyecta una "caída de la actividad económica en torno al 0,8%, consistente con una recuperación secuencial desde el cuarto trimestre de 2018 que revierte parcialmente el arrastre negativo".

"Para 2020 proyectamos un crecimiento del PIB del orden del 3,5% y esa expansión será liderada por la inversión y por el buen desempeño que continuarán mostrando las exportaciones, y la recuperación del consumo privado", indicó Hacienda.

Se agrega que la economía argentina retrocedió 2,5% en 2018 y se espera una caída de 0,8% en 2019" y sostiene que el proceso productivo "ha aumentado su resiliencia al haber avanzado en el ordenamiento macroeconómico, en las mejoras de competitividad y en la integración internacional".

En materia de precios, el Ministerio estimó que la inflación de ese año "arroje un valor algo inferior a las expectativas del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el BCRA" que actualmente se sitúa en el 40,3% en la proyección de diciembre próximo.

Agrega que las expectativas de inflación son del 26,1% en el año que viene y del 19,1% en diciembre del 2021. El informe de avance de Presupuesto 2020 elaborado por la Secretaría de Hacienda sostiene que el programa económico "sentó las bases para crecer de manera sostenida y avanzar de forma definitiva en la reducción de la pobreza".

Al referirse al resultado fiscal primario recuerda que "se había deteriorado en 8 puntos del PBI en 11 años, pasando de un superávit del 4,3%; en 2004 a un déficit de 3,8% en 2015".

"En 2019 estamos convergiendo al equilibrio primario y aspiramos a un superávit del 1% para el 2020", agrega el documento.

Agrega que el gasto público se redujo en los últimos 4 años en 5,5 puntos del PIB, y proyecta que este año cierre "en 18,5% del PIB, el nivel más bajo en 10 años" y que en términos reales, la reducción acumulada en ese período es del 20%.

El ministerio sostiene que la presión tributaria bajó 2,5% en relación al PBI durante este gobierno señala que "continuar en el camino de la reducción de impuestos es clave para mejorar la competitividad de la economía".

En el documento el gobierno proyecta que las exportaciones crezcan alrededor de 10% en 2019 y 7% en 2020, lo que cerraría "un lustro de crecimiento sostenido en las ventas externas, hecho que no sucedía desde 2008 en pleno boom de precios de los commodities agropecuarios".

Entre las proyecciones figura también una reducción del déficit comercial por la cuenta servicios en aproximadamente US$ 3.500 millones (de los US$ 9.700 millones de 2018 a los US$ 6.200 millones proyectados para 2019), producto principalmente de la mayor contracción de las importaciones (-14,4%).