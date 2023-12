El Gobierno respaldó el protocolo antipiquete y anunció quita de privilegios

"El presidente está absolutamente conforme con los anunciado por la ministra de Seguridad, queremos vivir en un país normal. No hay razón para que las jurisdicciones no adhieran al protocolo", dijo el vocero en conferencia de prensa desde la Casa Rosada.

Y continuó: "No debatimos el cumplimiento de la ley, apelamos a la buena voluntad de las fuerzas de seguridad de cada jurisdicción. El apoyo dele Gobierno es total. La ley está, la diferencia con el protocolo es el apoyo que tendrán las jurisdicciones y una clara decisión que no se vulnere el derecho de transitar, vivir en un país normal. Y evitar que el negocio de la política no nos permita hacerlo".

Embed

Además, indicó que los funcionarios están "absolutamente conformes de cómo viene evolucionando el mercado", tras las medidas brindadas el último martes por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Sobre la quita de privilegios, el vocero comentó: "Habrá una reducción de chóferes en un 50% en la planta de la administración pública nacional, así como de la flota de autos, y la venta de dos aviones pertenecientes a YPF que eran utilizados casi con exclusividad por privilegiados de la política".

"Todo lo que hacemos es para una Argentina para todos los que quieran trabajar, invertir y progresar. Esta Argentina que describimos desde hace mucho tiempo, empobrecida, no es una Argentina que queremos nosotros ni nadie que se defina como persona de bien", remarcó Adorni, quien indicó que en cuento a los salarios "habrá libertad para la negociación entre las empresas y los trabajadores", teniendo en cuenta la última devaluación.

Y siguió: "Todas las medidas que se han tomado están encaminadas hacia ese objetivo, la prioridad son los más vuilnearbles y dentro de ellos la prioridad son los más chicos. Además de las razones obvias, una de ellas es el futuro, es que allí se encuentra el nivel de pobreza más alto de todas las franjas".

"Probablemente la semana que viene comenzaremos a delinear trazos de lo que viene en reforma estructural. En término de ingresos se ha hecho todo lo que está al alcance, con prioridad en los más chicos. La idea es que la discusión de Milei sea libre entre las partes.