El intercambio comercial sigue en caída, con un superávit de US$ 1.436 millones

Según el informe que dio a conocer este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la Argentina exportó el mes pasado bienes por un total de US$ 4.938 millones y realizó compras de otros países por US$ 3.502 millones, con descensos interanuales de 11,3% y 20,4%, respectivamente.

Brasil recuperó el primer puesto

La novedad del mes fue el regreso de Brasil al primer puesto entre los socios comerciales, desplazando a China al segundo lugar por primera vez en cinco meses.

Más allá del crecimiento exponencial de China en el comercio internacional, su paso al primer puesto como socio comercial argentino no puede ser analizado sin tener en cuenta el peso del mercado automotor y de autopartes en el intercambio argentino-brasileño.

intercambio.png

Si se tiene en cuenta que la industria automotriz fue una de las más afectadas en el inicio de la pandemia, al punto que en abril por única vez desde que opera en la Argentina no se fabricó un solo auto, el impacto en el comercio con el país sudamericano fue notorio.

De esta manera, el intercambio total (exportaciones más importaciones) con el principal socio del Mercosur llegó en agosto a US$ 1.423 millones, en tanto con China fue de US$ 1.342 millones, mientras Estados Unidos conservó el tercer lugar a considerable distancia de los dos principales, con US$ 688 millones.

El informe oficial indicó que los rubros de exportación tuvieron caídas interanuales, salvo los Productos primarios, que registraron un alza del 10,2%.

socios.png

La caída más pronunciada fue la de Combustibles y energía, con un retroceso del 30,6% en relación con agosto de 2019 y le siguieron Manufacturas de origen industrial (MOI) y Manufacturas de origen agropecuario (MOA), que disminuyeron 26% y 12,3%, respectivamente.

En el caso de las importaciones, todos los usos económicos registraron variaciones negativas: los bienes de capital (BK) disminuyeron 23%, bienes intermedios (BI) 5,1%, combustibles y lubricantes (CyL) 48,1%, piezas y accesorios para bienes de capital (PyA) 37,8%, bienes de consumo (BC) 10% y vehículos automotores de pasajeros (VA) 24,5%.