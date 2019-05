El kirchnerismo espera un acuerdo con Sergio Massa

El candidato a presidente del PJ kirchnerista, Alberto Fernández, despejó las dudas al señalar que "no hay posibilidad de modificar nuestra fórmula (con Cristina Kirchner como postulante a vicepresidenta), ni tampoco en la provincia de Buenos Aires" para la gobernación.

"Siempre hemos tenido abiertas las puertas para el espacio de Sergio Massa. Todo este tiempo he hablado con él y lo he inducido a pensar la posibilidad de estar juntos. Esa decisión está en Sergio, no está en mi", agregó Fernández en declaraciones radiales horas previas al congreso del Frente Renovador en Parque Norte.

En ese sentido, fuentes cercanas a Kicillof dijeron a la agencia Télam que "no está todo cerrado hasta el 22" de junio, cuando vence el plazo para presentación de listas de candidatos para las PASO de agosto.

Al confirmar los binomios que se presentarán en las primarias, Fernández deslizó que "dentro del espacio frentista opositor hay lugar para Sergio Massa y quien quiera participar", lo que podría interpretarse como una posible competencia entre Fernández-Fernández y el conductor del Frente Renovador, algo que no fue descartado por fuentes del Instituto Patria (el laboratorio de ideas del kirchnerismo) consultadas por la agencia Télam.

Sobre si Massa podría ser candidato a gobernador, Fernández respondió que "a esta altura es complejo, en algún momento pudo haber sido, pero se van consolidando decisiones políticas porque estamos ya cerca de la fecha".

Esto fue reafirmado por el diputado nacional Kicillof y Magario, intendenta de La Matanza, quienes confirmaron sus precandidaturas a gobernador y vice bonaerenses por Unidad Ciudadana, 48 horas después de que los intendentes del PJ provincial ya la habían proclamado y saludado, lo que demostró que el tiempo de negociación con Massa en ese sentido se había acabado.

Pero sin cerrarse a un posible pacto de unidad con el Frente Renovador, Kicillof señaló: "Estoy muy contento porque hemos conseguido armar una fórmula que completa varios aspectos, pues Verónica es la intendenta de un municipio importante como La Matanza y tiene mucha experiencia en la gestión".

El ex ministro de Economía resaltó desde la ciudad bonaerense de Ranchos: "Estoy alegre porque recibí el apoyo de la mayoría de los intendentes" peronistas.

Por su parte, Magario, al ingresar a la sede del PJ nacional, donde se reunió la Comisión de Acción Política del PJ bonaerense, sostuvo: "Seguimos esperando ampliar este espacio, pero ya tenemos los candidatos a presidente y a gobernador de la provincia de Buenos Aires".

Ante varios mensajes ambiguos sobre una posible alianza y que sea Massa el candidato a gobernador, desde el Instituto Patria partió la orden de que se cierre esa opción y tanto Kicillof como Magario y su jefe político Fernando Espinoza salieron a confirmar el binomio que aspira vencer en las urnas a María Eugenia Vidal (Cambiemos).

Sin embargo, desde el círculo íntimo de la ex mandataria aclararon que "no está cerrada" la posibilidad de un acuerdo con Massa, pese a la ratificación de las fórmulas.

En paralelo, el congreso del Frente Renovador ratificó a Massa como su candidato presidencial pero a la vez le delegó "la potestad de realizar las gestiones" para construir "una coalición opositora que pueda ganarle a Macri y ser alternativa de gobierno" en Argentina.

Massa dijo que está "dispuesto a trabajar" para construir una coalición "amplia, generosa y diversa" que sea capaz de "ponerle fin al fracaso del gobierno". También admitió que "estoy dispuesto a liderar, pero si no me toca empujaré el carro para construir una nueva mayoría política que termine con el fracaso de este Gobierno".

"Tenemos que convertir el enojo de millones de argentinos en esperanza", agregó Massa al cerrar el congreso del FR.

En tanto, el diputado y ex candidato a presidente Felipe Solá "celebró" la posibilidad de que el massismo se una al kirchnerismo y destacó: "El año pasado nos fuimos del Frente Renovador con varios diputados porque ponían a Cristina como límite y nosotros entendíamos que el único límite era Macri. Celebro de corazón si están verdaderamente dispuestos a ampliar. Vamos a la unidad".