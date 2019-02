El kirchnerista Mario Secco no quiere a Sergio Massa en la interna del PJ

“Más allá de la unidad del peronismo, (quiero) la unidad con los que luchan y no traicionaron. La unidad quiero hacerla con todos ellos. A veces me preguntan por la unidad con Massa, y no... si yo no tengo nada que ver con Massa”, lanzó el líder del partido kirchnerista Frente Grande, uno de los puntales de Unidad Ciudadana.

Secco considera que “Massa ha co-gobernado con (María Eugenia) Vidal y con Macri y les ha votado todo lo que quisieron los liberales”. “Ahora tres días antes del fracaso de los liberales, se quiere diferenciar para salvarse”, apuntó con dureza en declaraciones a FM La Patriada.

Y continuó: “Massa es lo mismo que Macri para mí. Massa votó el ajuste con los jubilados, la precarización de los trabajadores, el escandaloso endeudamiento del país. Estos tipos levantaron la manito y no tienen nada que hacer con nosotros. Yo no quiero la unidad con ninguno de ellos”, insistió.

De esta manera, Secco se diferencia de otros dirigentes kirchneristas como el jefe del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, o del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, quienes vienen suplicándole a Massa que adhiera a un esquema de PASO en un único frente opositor al macrismo.

Al ser consultado sobre los referentes de Alternativa Federal que han expresado intenciones de ser candidatos presidenciales, Secco expresó que “ninguno llega ni a la mitad de los votos de Cristina”. “No llegan a los 10, 12 o 15 puntos. Algunos mucho menos que eso. Si queremos ganar, no puede haber otra candidata que no sea Cristina. No tiene que haber duda de eso”, remarcó. Para Secco, Cristina “es la única que nos puede garantizar un triunfo” contra Cambiemos en las elecciones.

ADEMÁS:

La jueza avaló la deportación del motochorro colombiano y se pedirá su retención

Cruces entre Morales y el gobierno de Bolivia

Destacó que en la provincia de Buenos Aires, ella ya supera los 40 puntos, parámetro que a su criterio la habilita a “poner al próximo (candidato a) gobernador”.

“En la provincia de Buenos Aires tenemos varios compañeros que tiene buen pedigrí”, celebró el jefe comunal, aunque resaltó el nombre del ex ministro de Economía Axel Kicillof porque es el que tiene “la mejor llegada a la gente”.

Al economista, el preferido de Cristina Kirchner, lo definió como “un compañero con muy buenas convicciones, ideológicamente muy bien parado”, al tiempo que también destacó a la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, como una potencial candidata competitiva para disputar la elección con Vidal.

“Hay otros candidatos que tal vez no tengan la cantidad de votos que tienen ellos (por Kicillof y Magario) pero no dejan de ser buenas propuestas”, dijo al respecto. Sobre los realineamientos de algunos gobernadores peronistas del interior que en el último tiempo dejaron de lado sus objeciones a Cristina Kirchner y ahora ven con buenos ojos su postulación de la actual senadora, dijo que “no son tantos” y que saben que sin ella “pierden con los liberales”.

“Muchos gobernadores que decían que querían una propuesta distinta sin Cristina ahora se dan cuenta que Cristina es la que les salva el asado”, sostuvo.