El piloto del avión presidencial rompió el silencio tras la maniobra polémica

"Traíamos un avión a la flota nacional y es una maniobra controlada, que reviste cero peligro. Entendimos que era la bienvenida que tenía que tener", precisó el piloto, que saltó a las noticias por la maniobra previa al aterrizaje en el Aeroparque del flamante ARG 01, el Boeing 757 que costó 25 millones de dólares y se sumó a la flota aérea presidencial.

“Todo se hizo con autorización. No hago nada sin ella. La pasada es absolutamente legal. Hay videos, está todo documentado”, afirmó Barone, a quien se le abrió un sumario ante la Procuración General del Tesoro para determinar cómo fue su accionar. Lo mismo ocurrió con Juan Pablo Pinto, el otro piloto de la aeronave.

“Traíamos un avión a la flota nacional y es una maniobra controlada, que reviste cero peligro. Entendimos que era la bienvenida que tenía que tener”, insistió Barone, en referencia a que es lo que habitualmente se realiza cuando se incorpora a una aeronave a una flota o cuando se retira un comandante. Sus dichos contrastaron con la opinión de distintas especialistas, que coincidieron en objetar el momento y las condiciones en que se ejecutó la maniobra en un día de baja visibilidad.

“Estábamos solos, vacíos, arriba de una pista. No se hizo nada en otro lado. La repercusión que tuvo fue negativa, desinformando a la gente. Eso en términos de comunicación; en términos de aviación nadie hizo nada fuera de lo permitido. No hubo incidentes. No hubo nada. Hubo videos y con eso salieron a destrozarnos. Está el perfil de vuelo, se pidió autorización, es todo público. Todo es demostrable. ¿Dónde está el delito?”, continuó el piloto del avión presidencial en declaraciones al diario La Nación.

Barone remarcó que fueron autorizados "hasta por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA)" y reveló que se enteraron de la repercusión que tuvo el hecho cuando ya habían llegado a sus casas y vieron los informes de televisión, en lo que considera que es una muestra más de que el problema no fue a nivel aeronáutico sino "mediático y político". "Tengo 4.000 horas de vuelo. Con eso y todas las habilitaciones sobra para volar un avión. En aviación no pasa por la cantidad de horas de vuelo, es un dato más. Yo no compré la licencia. Tengo licencia para cada tipo de avión. ¿Qué más necesito? Es ridículo. Tengo cero accidentes y cero incidentes. Volé por todo el mundo. Soy idóneo", indicó.