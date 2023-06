Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz, juntos en un plenario en Mar del Plata

En Mar del Plata, Scioli y Tolosa Paz visitaron la empresa ClonAr, que investiga, desarrolla y transfiere biotecnología sustentable para mejorar los procesos productivos. Desde allí, además, se gestionan equipos multidisciplinarios altamente capacitados y generan alianzas estratégicas.

En la actualidad, ClonAr trabaja con la empresa EMCO CAL, para exportar a Brasil frambuesas, frutillas y otros cultivos. Estuvieron presentes por la compañía Carlos Rosso, Santiago Fares y Julieta Gasparri.

Luego, los precandidatos encabezaron un encuentro organizado por la Juntas Promotoras y referentes de Scioli Presidente, Victoria Tolosa Paz Gobernadora de todos los distritos de la Quinta sección electoral, plenario organizado por Rodolfo Manino Iriart en el centro de Ex Combatientes de Malvinas. Allí, Scioli instó a "que sea el pueblo peronista el que tenga el gran poder de definir las candidaturas",

En esa línea, el precandidato presidencial agregó: "Victoria y yo no podemos ser indiferentes, tenemos que tomar una posición, y decidimos que sea la voluntad popular la que defina los candidatos. Esto no es en contra de nadie, sino a favor de la Argentina".

Ante unos 500 referentes de los 27 distritos de la Quinta Sección Electoral, Scioli dijo: "Aprendí mucho en las adversidades a no aflojar nunca. Pensaron que cuando fui a Brasil era mi retiro y acá estoy, al servicio de la causa, peronista y del país".

plenario2.jpeg Scioli y Tolosa Paz se mostraron junto a referentes de la Qunta Selección Electoral de la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, Tolosa Paz expresó: "Me siento orgullosamente peronista acompañando a un hombre de enorme lealtad a nuestro movimiento". Y acotó: "Con Daniel nos comprometimos a hacer bien grande, bien amplio al peronismo de la provincia de Buenos Aires. Construyamos para que el peronismo no se achique, para que el peronismo crezca".

"Somos hijos de la adversidad, Daniel toda su vida ha sido de entrega y de un enorme desafío siempre, con energía superadora sabiendo que iba a venir un tiempo de reconocimiento. Se ha ganado su derecho legítimo a ser precandidato a presidente", concluyó la precandidata a gobernadora bonaerense.

Junto con Scioli y Tolosa Paz estuvieron Débora Indarte, diputada provincial; Juan Gariboto, ex diputado y ex presidente del bloque del PJ de la Cámara.de Diputados provincial; el ex diputado Héctor Martínez; la ex senadora Cristina Di Rado; y Facundo Nores precandidato a intendente del Partido de La Costa.

También asistieron Julio Sarragoycochea, precandidato a intendente de Lobería; Darío David, ex intendente de Ayacucho; Cristian Pascual, del Peronismo de la Soberanía de la sección; Facundo Celasco, precandidato a intendente de Dolores; Julio Torrada, precandidato a intendente de Gral. Belgrano y Alberto Morete García, precandidato a Intendente en Balcarce.