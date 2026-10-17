En relación con la causa judicial, el PJ afirmó que la condena fue dictada “sin pruebas” y acusó al tribunal de haber torcido el derecho y falsificado los hechos. También cuestionó el vínculo entre el presidente del tribunal, el expresidente Mauricio Macri y el fiscal de la acusación, al señalar que compartirían encuentros para jugar al fútbol en la quinta del exmandatario.

El partido sostuvo que la situación de Fernández de Kirchner forma parte de un modelo económico que busca disciplinar a quienes defienden los derechos de las mayorías, la industria nacional, el trabajo y la soberanía. “Cuando no pueden vencer en las urnas, recurren a la proscripción”, expresó en el texto difundido por sus canales oficiales.

Gisela Marziotta pidió que Cristina sea candidata en 2027 al participar de un encuentro del espacio Peronismo por la Provincia de Buenos Aires en Miramar.

Para fundamentar la comparación, el comunicado repasó los acontecimientos de octubre de 1945. Según la reconstrucción del PJ, Perón fue obligado a renunciar el 9 de octubre por un sector de las Fuerzas Armadas y luego detenido y trasladado a la isla Martín García, en un episodio que precedió a la movilización popular del 17 de octubre.

El texto recordó que trabajadores de Berisso, Ensenada, Avellaneda, Lanús y otros puntos del conurbano bonaerense marcharon hacia Plaza de Mayo para exigir la liberación de Perón. “Exigían la libertad de Perón y no se fueron hasta conseguirla”, señaló el partido sobre aquella movilización, que culminó con el discurso del entonces coronel desde los balcones de la Casa Rosada.

El PJ también evocó la proscripción del peronismo tras el golpe de Estado de 1955 y el exilio de Perón, durante el cual, según recordó, su nombre llegó a estar prohibido durante 18 años. Para la organización, la movilización y la organización popular fueron decisivas para lograr el regreso del líder justicialista a la Argentina.