El partido denunció una proscripción política por la condena en la causa Vialidad y convocó a la militancia a reclamar la libertad de la expresidenta y el fin de su inhabilitación.
En el Día de la Lealtad, el Partido Justicialista (PJ) comparó la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner con la detención de Juan Domingo Perón en 1945 y sostuvo que la condena contra la expresidenta busca impedir que vuelva a competir electoralmente. “No se trata de justicia, se trata de proscripción”, afirmó la organización en un comunicado difundido en sus redes oficiales.
Bajo la consigna “Ayer por Perón, hoy por Cristina. Volvamos a dar vuelta la historia”, el partido convocó a la militancia, a los trabajadores y a distintas organizaciones a construir las condiciones políticas para conseguir la libertad de Fernández de Kirchner y poner fin a lo que considera una medida proscriptiva. El PJ definió la movilización y la unidad como obligaciones políticas del peronismo.
El comunicado cuestionó la inhabilitación perpetua de la exmandataria para ejercer cargos públicos, derivada de su condena en la causa Vialidad. Según el partido, el objetivo de la sentencia es impedir que la oposición vuelva a llevarla al poder y limitar la participación política de quien definió como “la dirigente política más importante de la oposición”.
La organización también criticó las condiciones de la prisión domiciliaria que cumple Fernández de Kirchner en su departamento de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires. En particular, cuestionó el régimen de visitas y sostuvo que esas restricciones no se aplican, según su planteo, “a narcotraficantes ni a condenados por delitos de lesa humanidad”.
En relación con la causa judicial, el PJ afirmó que la condena fue dictada “sin pruebas” y acusó al tribunal de haber torcido el derecho y falsificado los hechos. También cuestionó el vínculo entre el presidente del tribunal, el expresidente Mauricio Macri y el fiscal de la acusación, al señalar que compartirían encuentros para jugar al fútbol en la quinta del exmandatario.
El partido sostuvo que la situación de Fernández de Kirchner forma parte de un modelo económico que busca disciplinar a quienes defienden los derechos de las mayorías, la industria nacional, el trabajo y la soberanía. “Cuando no pueden vencer en las urnas, recurren a la proscripción”, expresó en el texto difundido por sus canales oficiales.
Para fundamentar la comparación, el comunicado repasó los acontecimientos de octubre de 1945. Según la reconstrucción del PJ, Perón fue obligado a renunciar el 9 de octubre por un sector de las Fuerzas Armadas y luego detenido y trasladado a la isla Martín García, en un episodio que precedió a la movilización popular del 17 de octubre.
El texto recordó que trabajadores de Berisso, Ensenada, Avellaneda, Lanús y otros puntos del conurbano bonaerense marcharon hacia Plaza de Mayo para exigir la liberación de Perón. “Exigían la libertad de Perón y no se fueron hasta conseguirla”, señaló el partido sobre aquella movilización, que culminó con el discurso del entonces coronel desde los balcones de la Casa Rosada.
El PJ también evocó la proscripción del peronismo tras el golpe de Estado de 1955 y el exilio de Perón, durante el cual, según recordó, su nombre llegó a estar prohibido durante 18 años. Para la organización, la movilización y la organización popular fueron decisivas para lograr el regreso del líder justicialista a la Argentina.
comentar