Día de la Lealtad: Kicillof y Máximo realizarán sus actos separados por 1.000 kilómetros

Este sábado sábado 17 de octubre y de cara a las elecciones presidenciales de 2027, el peronismo se mostrará dividido con tres actividades.
El peronismo estará divido en conmemoración del Día de la Lealtad, que se recuerda este sábado 17 de octubre, en el marco de la interna que atraviesa al espacio de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
Por un lado, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y presidente del Partido Justicialista bonaerense, Axel Kicillof, realizará un acto en La Matanza como único orador y por el otro, La Cámpora marchará hacia el departamento de la ex presidenta Cristina Fernández Kirchner, ubicado en San José 1.111, pero sin la presencia del líder de la agrupación, Máximo Kirchner, que estará en Chaco.
El encuentro que encabezará Kicillof comenzará a las 15:00 en el polideportivo Juan Domingo Perón y la organización estará a cargo de Fernando Espinoza, intendente del Municipio, y uno de los aliados políticos del mandatario provincial.
En ese acto se conmemorarán los 81 años de la movilización obrera que se llevó a cabo en 1945, en un contexto donde el espacio se encuentra fraccionado y con ciertas tensiones entre varias de sus principales figuras.
Kicillof busca erigirse como el candidato presidencial "natural" del peronismo para 2027, pero Máximo Kirchner alienta una posible candidatura de su madre, Cristina Fernández de Kirchner, pese a que está imposibilitada por estar cumpliendo la condena de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por ser considerada culpable de una asociación ilícita la Causa Vialidad.
La jornada también oficiará como eje de encuentro entre el gobernador, los legisladores, los intendentes y los gremios vinculados al espacio, luego de haber anunciado su postulación presidencial bajo la consigna "Cuenten conmigo".
Sectores vinculados a La Cámpora preparan su propia movilización hacia San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, en la puerta del domicilio donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.
Máximo Kirchner no asistirá a ninguno de los dos actos y optará por viajar a Chaco para participar de actividades junto al ex-gobernador Jorge Capitanich y conmemorar el "Día de la Lealtad" en el Club Juventud, de la ciudad de Resistencia.
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