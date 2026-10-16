Día de la Lealtad: Kicillof y Máximo realizarán sus actos separados por 1.000 kilómetros

Kicillof busca erigirse como el candidato presidencial "natural" del peronismo para 2027, pero Máximo Kirchner alienta una posible candidatura de su madre, Cristina Fernández de Kirchner, pese a que está imposibilitada por estar cumpliendo la condena de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por ser considerada culpable de una asociación ilícita la Causa Vialidad.

La jornada también oficiará como eje de encuentro entre el gobernador, los legisladores, los intendentes y los gremios vinculados al espacio, luego de haber anunciado su postulación presidencial bajo la consigna "Cuenten conmigo".

La Cámpora, con Cristina en San José 111

Sectores vinculados a La Cámpora preparan su propia movilización hacia San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, en la puerta del domicilio donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

Máximo Kirchner no asistirá a ninguno de los dos actos y optará por viajar a Chaco para participar de actividades junto al ex-gobernador Jorge Capitanich y conmemorar el "Día de la Lealtad" en el Club Juventud, de la ciudad de Resistencia.