El presidente de Aerolíneas contra los pilotos: "Es un paro K"

El funcionario aseguró que "Las cuestiones que están detrás del paro son netamente políticas. Crecemos no solo respecto del 2015, sino también del año pasado; ante la situación tan clara del sector, que haya un paro, después de que ya recibieron un aumento del 30 por ciento, es realmente inconcebible”

También fustigó a Alberto Fernández al calificar el pedido del cese de la medida de fuerza del candidato presidencial como un gesto “para la tribuna”. "Fernández dice eso para que quede como que están aplicando racionalidad a una cuestión que no la tiene: claramente si el candidato quisiera que no paren, no lo hacen... pero acá hay una estrategia que termina hiriendo a la credibilidad de Aerolíneas Argentinas", aseguró en declaraciones con radio La Red.

Las declaraciones del Malvido se enmarcan en el conflicto que mantiene la compañía aérea con el gremio de pilotos que reclama que "a 11 meses del vencimiento de las paritarias" siguen "sin acuerdo por el periodo octubre-2018/septiembre-2019 y la empresa insiste en no presentar ninguna propuesta de recomposición".

El Gobierno intentó destrabar la situación pero no llegó a un acuerdo con el sindicato.