"Creo que hay que atender cada una de esas causas. Estamos haciendo un esfuerzo atacando todas las causas, trabajando en toda la cadena de valor y formadores de precio tratando de buscar un punto de acuerdo. Cada uno debe asumir las responsabilidades que tiene", dijo el primer mandatario por El Destape Radio.

Y agregó: "Algunos especulan y suben los precios por las dudas. Tenemos que ir detrás de los especuladores".

El presidente consideró que "esta es una batalla que hay que dar entre todos para poner orden en los precios en la Argentina en un momento donde está todo desordenado".

"Hay que sentarse y ver si podemos renovar en este momento excepcional como la guerra un acuerdo entre todos a través del diálogo. Si el diálogo no funciona, no me va a temblar el pulso. Tengo que defender el ingresos de los argentinos. No es una caza de brujas de nadie", afirmó.

Además, Fernández dijo que "escucha a todos los sectores del oficialismo", pero aclaró que es él quien "toma las decisiones" del Gobierno.

"No esperen un solo gesto mío en contra de la unidad", subrayó.