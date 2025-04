El Senado rechazó los pliegos de Ariel Lijo y García Mansilla

El pliego de García-Mansilla sumó 51 votos en rechazo, 20 adhesiones y cero abstenciones; mientras que el de Lijo tuvo 43 en contra, 27 acompañamientos y una abstención. De esta manera, la Cámara alta cortó el camino de ambos hacia el máximo tribunal.

La iniciativa para bajar a García-Mansilla -que ya había asumido en comisión- y a Lijo se precipitó luego de que oficialismo se hubiera obviado al Senado al nombrarlos en comisión hasta noviembre.

Por esta razón, la impugnación por parte de los senadores recolectó adhesiones en casi todas las bancadas: desde el interbloque peronista, pasando por la UCR, y hasta el PRO de Mauricio Macri aportaron voluntades para el quórum y el rechazo.

Luego, tras el comienzo de la sesión entraron al recinto los peronistas Marcelo Lewandowski (Santa Fe) y Carolina Moisés (Jujuy), quien no habían dado quórum previamente.

Al inicio del debate fue aceptada la renuncia “indeclinable por razones personales” de la ahora exsecretaria administrativa del Senado María Laura Izzo, quien reconocida por casi todo el pleno de la Cámara alta. “Tuvo un comportamiento ejemplar”, señaló el jefe del kirchnerismo, José Mayans. En tanto, su par libertario, Ezequiel Atauche, la calificó de “profesional y persona excelente”, mientras que el radical Eduardo Vischi dictaminó: “Ha hecho un buen trabajo”.

Luego, el senador por la provincia de Salta, Juan Carlos Moreno (Cambio Federal), presentó una moción de preferencia para debatir Ficha Limpia, proyecto que ya tiene dictamen de comisión. La intención era que se trate el próximo miércoles en el recinto. pero la votación terminó con 33 votos en contra y 27 a favor, por lo que no prosperó su pedido.

La palabra de los senadores

Guadalupe Tagliaferri, senadora por la Ciudad de Buenos Aires del PRO, anticipó que votará en contra de los pliegos de Lijo y García-Mansilla: “A mí me resulta inadmisible acompañar una Corte sin mujeres y respaldar a dos candidatos que pasaron por encima la Constitución”, expresó en su discurso.

La legisladora cargó contra el académico en particular por haber asumido en el máximo tribunal por decreto, cuando en la audiencia pública había afirmado que no lo haría: “Dijo que era una herramienta que estaba dentro de la Constitución, pero en vista de cómo erosionaba la discusión él no aceptaría, lo hizo en audiencia pública”, dijo.

Y siguió: “¿Nos mintió a los 72 senadores en la cara? ¿Tiene la capacidad de mentir tan livianamente? ¿O nos dijo la verdad y es una persona facilmente manipulable por el poder político? En cualquier caso no son conceptos que denotan idoneidad para un juez de la Corte Suprema”, argumentó Tagliaferri.

Un rato más tarde, la senadora por la provincia de Córdoba, Carmen Álvarez Rivero (PRO), anticipó durante su discurso su rechazo al pliego de Lijo y su apoyo al de García-Mansilla. “Sí a García Mansilla, porque representa positivamente todo lo que necesitamos. Defiende los valores que necesitamos volver a poner en la mesa, como es la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, argumentó la legisladora.

Por su parte, afirmó que Lijo “no merece ni un gramo de mi confianza en nada”, en base a sus actuación en Comodoro Py. “Argentina necesita jueces impartiendo justicia, no operadores”, siguió Álvarez Rivero. “Esta votación no es un tema técnico, aunque muchos de los discursos parecen clases de la universidad. Esta es una votación política, y hay que decirlo con todas las letras: aquí se juega el futuro de la Justicia argentina”, completó.