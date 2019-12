"Seguramente encontrare muchas cosas bien hechas y otras que serán reperfiladas para que quede claro que no haremos persecución. La persecución a opositores ha envilecido al Poder Judicial. La idea es hacer las denuncias que haya que hacer sin perseguir", subrayó en diálogo con radio La Red.

En cuanto a su futuro desempeño, Crous subrayó que el organismo mantendrá total “autonomía”.

"Tendré total autonomía para hacer mi trabajo. Me tranquiliza que Alberto Fernández diga que yo no me enamoraría de él", afirmó, al tiempo que remarcó que "la Oficina Anticorrupción sigue vinculada a la autoridad del Presidente".

Asimismo, Crous aclaró que su misión no será "auditar" a su antecesora, Laura Alonso. "Me autoimpuse no hacer consideraciones ni tener opiniones sobre la gestión de Laura Alonso. No me corresponde ni me interesa", manifestó.

Por último, Crous se autodefinió como "un hombre de izquierda con orientación marxista" y reveló que votó a Alberto Fernández en las últimas elecciones.

"Nunca he tenido vicios como el ïgorilismoï", expresó.