En los últimos días Siches tuvo que suspender una visita a una comunidad mapuche porque fue amedrentada por los manifestantes y tras brindar unas declaraciones, se refirió al territorio como "Wallmapu", algo que interfiere en la soberanía de Argentina.

En Chile, el territorio donde se concentra la tensión es la Región de la Aracaucanía y parte de la del BíoBío, nombres oficiales. Sin embargo, Siches al hablar de la zona se refiere a ella como Wallmapu, nombre que los mapuches les dan a lo que consideran el conjunto de su territorio ancestral y que se extiende por suelo argentino.

El uso del término generó molestia en legisladores y gobernadores de la zona, pero lo que vino a generar aún mayor polémica es un manual que creó su ministerio para "recomendar" a los medios la forma de comunicar en torno al conflicto mapuche y en el cual aparece incluido el término.

mapa mapuche.jpg

Aunque desde el gobierno chileno salieron a aclarar que el manual es de uso interno y no para los medios, la funcionaria al hablar de Wallmapu (de manera intencional o no), se refiere de manera indirecta -pero no menos importante- a una cuestión de soberanía de la Argentina.

Esto porque el Wallmapu está formado por lo se entiende como Gulumapu, o tierra mapuche del cono sur del oeste (lo que hoy es Chile) y el Puelmapu, la tierra mapuche del este (lo que hoy es la Argentina).

Al revisar los mapas de lo que los mapuches consideran Wallmapu nos encontramos con una zona que va desde el departamento de San Carlos, en la provincia de Mendoza, y se extiende hasta la provincia de Neuquén.

Tras estas declaraciones, Miguel Ángel Pichetto, excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio y exsenador peronista por Río Negro, expresó su repudio a través de su cuenta de Twitter.

"Rechazo profundamente la pretensión secesionista conocida como ‘Wallmapu’, que el gobierno chileno de Boric está legitimando. Se trata de reconocer a gran parte del territorio argentino y chileno, como una nación pseudo-mapuche independiente", dijo Pichetto.

Por su parte el ministro de Seguridad de la provincia de Chubut, Federico Massoni, fue aún más directo: "Si Chile, a través de sus autoridades, fundamentalmente la ministra del Interior, quiere establecer nuevos posicionamientos o reconocimientos territoriales, que lo haga porque me tiene sin cuidado (...) Ahora, cuando esas acciones atentan contra la soberanía de mi país, y fundamentalmente contra el territorio de la provincia del Chubut, eso sí que nos debe ocupar”.

“Vamos a seguir siendo pasivos? Dejemos de ser tibios y demostrémosle a todo el mundo que somos férreos defensores de lo nuestro”, finalizó el funcionario chubutense.

Cabe destacar que hasta el momento, el Gobierno de Alberto Fernández -a través de la Cancillería- no se pronunció al respecto, en vísperas del viaje de Boric al país -su primer destino internacional como mandatario- la semana próxima.