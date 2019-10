Vidal buscó uno de los municipios donde mejor le fue y, además, donde obtuvo una amplia ventaja con respecto a su contrincante Axel Kicillof. Cabe recordad que, en las paso, el ex ministro de Economía sacó un porcentaje que rondó los 56 puntos contra los 27 de la Gobernadora.

ELECCIONES 2019

Las principales declaraciones de Vidal

• "Gracias a todos nuestros intendentes."

• "Hay que darle las gracias a Mauricio. ¡Hay gato para rato!"

• "Todos los dirigentes políticos y los analistas decían que era una locura que yo fuera gobernadora, que era imposible. '¿A una provincia llena de varones la va a gobernar una mujer?', decían. Y mientras todos ellos me cerraban la puerta, ustedes me la abrían, y me escuchaban."

• "Yo vi como se inundaba Morón durante décadas sin que nadie hiciera nada. Que los candidatos políticos iban a los barrios cuando había campaña, después desaparecía. Yo no soy como todos los anteriores. Yo no vine a especular. Yo no vine a hacerme rica con la política."

• "Este es un equipo único. Y es único porque tiene un motor imparable que es la esperanza. Y la esperanza nos hace imparables."

• "El cambio que hicimos fue profundo. En 2015 dijimos que sí, que se podía, y dejamos atrás la frustración, la resignación. Y eso no fue mío, yo nunca gané la elección, la ganaron ustedes, el cambio es de ustedes."

• "Ustedes definieron las prioridades de nuestro gobierno."

• "Entramos donde nunca se había entrado en la historia de la Provincia, para cuidar a nuestros hijos de la droga. No solo con la policía, con la justicia, con el Estado, con obras. Para que los narcos y los punteros se fueran de una vez y para siempre."

• "De las denuncias anónimas, salió la limpieza de la corrupción policial."

• "Hoy ya no existe el límite a la reelección indefinida en todos los cargos. Y eso es por la bronca que ví que todos ustedes tenían porque estaban siempre los mismos."

• "No es que fuimos valientes, no es que no teníamos miedo, es que cada vez que teníamos a un narco en frente, al "Pata" Medina, a "Caballo" Suárez, cada vez que teníamos a uno de esos en frente, ustedes estaban adelante, al lado y atrás nuestro. Diciéndonos: 'es por acá'."

• "Gracias por no dejarme sola en todas las peleas que dimos."

• "Logramos que bajaran los homicidios y los secuestros."

• "Hicimos obras en los 135 municipios de la provincia."

• "Si hicimos todo lo que hicimos en estos cuatro años, ¿cómo no vamos a poder ser mejores?"

• "Yo sé que los últimos dos años no fueron fáciles, y no por el voto de agosto sino porque estuve con ustedes todos los días. No me la cuenta nadie. Escuchamos, entendimos, estamos dispuestos a mejorar, pero no es para atrás, es para adelante."

• "Queremos apostar al trabajo de verdad, al genuino."

• "Podemos seguir logrando muchas cosas, juntos."

• "Empezó la rebelión de los mansos. Empezó a manifestarse la mayoría silenciosa. Y empezó a movilizarse. Y empezó a manifestarse. Y a mostrar que no tenía miedo. Y salió a la calle, pacíficamente. De acá no nos movemos."

• "Somos millones, como en el 2015."

• "El 12 de agosto no había alegría, había incertidumbre."

• "Este domingo en la provincia, no hay segunda vuelta, es por un voto. Cada voto cuenta. Los necesitamos a todos. Necesitamos que vayan todos a votar, como en el '83. Necesitamos que sea una fiesta de la democracia. Que esto que empezó como un murmullo se convirtió en un grito: ¡'Sí, se puede'!"

• "Yo no me rindo, yo sigo creyendo, yo estoy acá y de al lado de ustedes no me mueve nadie. No me voy a mover un centímetro de acá."

• "Este domingo vamos para volver a hacer la del 2015. Mauricio al balotaje y Juntos por el Cambio a la provincia. Vamos a darla vuelta."

