En San Martín, Gabriel Katopodis alcanzó el 54,8 por ciento de los sufragios, y renovó por tercera vez su mandato. "Quiero agradecer a las vecinas y vecinos de San Martín por la enorme confianza. Nos llenan de responsabilidad para seguir trabajando todos los días, llegando a cada rincón y transformando nuestra querida ciudad", aseguró. Santiago López Medrano, de Juntos por el Cambio, obtuvo 34,6 por ciento.

"Reconocimiento al trabajo"

En Hurlingham, Juan Zabaleta cosechó el 54,9 por ciento, y logró su reelección, superando por 22 puntos a Lucas Delfino (32,7 por ciento) de Juntos por el Cambio. "Gracias queridos vecinos de Hurlingham por el reconocimiento al trabajo. Hicimos mucho con el viento en contra. Ahora de la mano de Alberto Fernández y Axel Kicillof vamos a tener un modelo de país y de provincia que nos va a acompañar. Ahora tenemos que demostrar que todos que vamos a ser capaces de sacar a la Argentina de este pozo", afirmó.

En Ituzaingó, Alberto Descalzo obtuvo el 45,9 por ciento, mientras que su contrincante macrista, Gastón Di Castelnuovo, sacó el 37,7 por ciento. Así, consiguió su sexta reelección consecutiva.

"Nuestro objetivo -manifestó Descalzo- siempre fue y será mejorar la calidad de vida da las familias del distrito. Este triunfo es un gran paso que ha tomado el pueblo argentino para construir entre todos y todas un futuro que nos entusiasme, que nos convoque, que nos invite a soñar y a proyectar’.

En Morón, el sabbatellismo recuperó la intendencia que había perdido con Cambiemos en 2015. El ex intendente Lucas Ghi, con el 46,5 por ciento, superó por 3 puntos al actual jefe comunal, Ramiro Tagliaferro, que logró un 43,3 por ciento.

"Este triunfo nos da una enorme alegría y también una gran responsabilidad que asumimos con el mayor de los compromisos.De los momentos difíciles se sale entre todos y todas, con la comunidad como protagonista vamos a cambiar esta realidad", señaló Ghi.

La hegemonía del Frente de Todos en la región la quebró sorpresivamente el intendente macrista de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien conservó su cargo en el municipio tras fomentar a lo largo de toda la campaña el corte de boleta, a fin de despegarse de los comicios presidenciales y provinciales.

Así, con el 46,8 ciento de los votos, Valenzuela revirtió el resultado conseguido en las primarias (36,5 por ciento), y venció por poco más de 2 puntos al peronista Juan Debandi, que alcanzó el 44 por ciento.

"Esto no significa un cheque en blanco, sino un gran empujón para llegar con más fuerza a lugares donde todavía no habíamos llegado. Vamos a seguir trabajando como hasta ahora: con honestidad y transparencia para que nuestros barrios no paren de crecer", sostuvo.