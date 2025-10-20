Elecciones 2025: qué se vota el domingo 26 de octubre en la Argentina

En la Cámara de Diputados se renovarán 127 bancas. Los candidatos electos ejercerán por cuatro años. Y en el Senado, que representa a las 23 provincias y la Ciudad, se renovarán 24 asientos. Cada distrito elegirá tres senadores, dos para la fuerza que obtenga la mayoría y uno para la primera minoría. El mandato en la Cámara Alta es de seis años.

Qué provincias elegirán diputados nacionales

Un total de 21 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires renovarán sus bancas en la Cámara Baja, con la siguiente distribución de acuerdo a su población:

Jujuy: tres

Salta: tres

Formosa: dos

Tucumán: cuatro

Chaco: cuatro

Santiago del Estero: tres

Catamarca: tres

Santa Fe: nueve

Corrientes: tres

Misiones: tres

Córdoba: nueve

La Rioja: dos

San Juan: tres

San Luis: tres

La Pampa: tres

Buenos Aires: 35

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 13

Mendoza: cinco

Chubut: dos

Santa Cruz: tres

Tierra del Fuego: dos

Las presuntas coimas en ANDIS, Libra y fentanilo, el triple frente de la oposición en el Congreso para acechar a los Milei. En las elecciones del próximo domingo se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado.

Qué provincias elegirán senadores nacionales

Son ocho las jurisdicciones del país que elegirán sus representantes en la Cámara Alta:

Salta

Chaco

Santiago del Estero

Entre Ríos

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Neuquén

Río Negro

Tierra del Fuego

En estas elecciones se utilizará por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP), que concentra en una sola planilla a todas las fuerzas políticas y sus candidatos nacionales. Cada elector recibirá el mismo documento en el cuarto oscuro, donde deberá marcar su preferencia por categoría.

