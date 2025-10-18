Diego Santilli se despegó de los dichos de Karen Reichardt

La dirigente libertaria había calificado el voto a la oposición como una “enfermedad mental”, lo que generó fuertes críticas incluso dentro de la fuerza oficialista.

“Me parece desafortunada esa expresión. Yo no estoy de acuerdo”, afirmó Santilli durante una entrevista radial, en la que buscó bajarle el tono a la controversia y reenfocar la campaña libertaria. El exvicejefe de Gobierno porteño asumió el primer lugar en la lista bonaerense hace apenas dos semanas, tras la salida de José Luis Espert, envuelto en un escándalo por sus presuntos vínculos con el empresario Fred Machado.

Reichardt, segunda candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, había explicado en declaraciones radiales que el objetivo de LLA debía ser captar a los votantes del PRO y a quienes no participaron en las últimas elecciones, pero no al electorado opositor, al que definió como “una enfermedad mental”.

Consultada por los periodistas, la candidata profundizó su postura y sostuvo que “no es que piensan distinto, es algo que tienen incorporado; son personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada”. Más tarde, ante la repercusión negativa de sus dichos, intentó aclarar que se refería a un “chip cultural” que, según su visión, condiciona la forma de pensar de parte del electorado opositor.

Embed dije ‘enfermedad mental’ por el chip cultural Pero en serio: si no tenes cloacas , la calle es de los delincuentes , ni hablar de la educación , y cuando vayas a votar fíjate si el aula tiene picaportes ,vas a seguís votando lo mismo? #LLA2025 #QueElEsfuerzoValgaLaPena https://t.co/yACaZfJBtl — Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) October 17, 2025

Campaña corta

Desde el entorno de Santilli buscan evitar que el episodio afecte el tramo final de la campaña libertaria. “Ha sido una campaña muy corta para mí. Me tocó asumir el primer lugar 18 días antes de que termine la campaña, me quedan 4 o 5 días”, explicó el dirigente, quien insistió en que su prioridad es “descontar puntos en la provincia para que el Presidente pueda tener una elección nacional que nos permita ganar y llevar adelante las reformas que planteamos”.

En sus últimas apariciones públicas, Santilli procuró concentrarse en los tres ejes que, según él, marcarán la agenda de su gestión legislativa: seguridad, reforma fiscal y trabajo. También celebró el reciente fallo de la Cámara Nacional Electoral que obliga a que los afiches de LLA exhiban su imagen, luego del intento de reimpresión de boletas sin su rostro. “Estoy escalando el Himalaya en musculosa. Por lo menos en el afiche estamos”, ironizó.

Con un tono distendido, incluso se permitió bromear sobre el slogan que impulsó su candidatura: “Si querés votar al colorado, votá al pelado”. “Sigo siendo colorado -dijo entre risas-. Tuve que hacer una campaña extraña, rara, por decirlo de alguna manera”.