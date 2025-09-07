Elecciones en la Provincia: cuánto dura la prohibición de vender alcohol

La restricción será de 25 horas consecutivas: comenzó el sábado 6 de septiembre a las 20 y se extenderá hasta el domingo 7 a las 21, es decir, tres horas después del cierre de las mesas de votación. Durante ese lapso, ningún comercio, bar, restaurante o supermercado podrá vender bebidas alcohólicas en todo el territorio bonaerense.

Aunque la aplicación corresponde al gobierno provincial, la base legal está en el artículo 71 del Código Nacional Electoral, que fija las prohibiciones para todas las elecciones del país. Además de la “Ley Seca”, la normativa contempla la veda general, que prohíbe actos de campaña, difusión de encuestas y espectáculos públicos desde el viernes 5 de septiembre a las 8 de la mañana.

Así, los bonaerenses deberán prever con anticipación la compra de bebidas, ya que a partir del sábado por la noche comenzará la restricción que recién se levantará al finalizar la jornada electoral del domingo.

Las claves:

La restricción afecta a todos los puntos de venta: supermercados, comercios, bares, restaurantes y boliches

La veda específica obedece a disposiciones del Código Nacional Electoral (Artículo 71 y 136) y de la normativa provincial (Artículo 134 de la Ley Electoral bonaerense)

Sanciones:

Venta de alcohol durante la veda implica arresto de 1 a 6 meses, según la normativa provincial

Además, pueden imponerse multas entre 10.000 y 100.000 pesos si se violan otras restricciones de la veda general.