El hijo de Luis Juez destrozó al Gordo Dan: "¿Qué vas a esperar de este gordo pelotudo?"

Por esas expresiones bárbaras recibió críticas de todos los sectores políticos, incluso del propio. El jefe de Gabinete Guillermo Francos lo retó públicamente, y ahora fue destrozado por el hijo del senador Luis Juez que lo trató de pelotudo, engendro, imbécil y sugirió que sufre la falta de sexo.

"¿Qué vas a esperar de este gordo pelotudo? Es un imbécil", arrancó el concejal cordobés Martín Juez, quien sugirió además que Dan tiene problemas amatorios. "Tiene, aparte, un tema con ponerla, se ve que como no lo hace él, lo tiene que poner en un tuit. Es un engendro", afirmó en una entrevista en Radio Con Vos.

"Me parece que nadie en su sano juicio puede estar de acuerdo con con lo que dice este imbécil", insistió Juez, que anoche le respondió por X y sufrió las respuestas de "una catarata de salames". "A estos estupidos, a estos engendros, no hay que darles trascendencias", siguió Martín Juez.

También contó que "muchas personas que son extremadamente más racionales que esta catarata de imbéciles de pibes orquestados por Caputo" se comunicaron con su familia para disculparse, entre las que mencionó a Guillermo Francos, Ezequiel Atauche y un mensaje de Karina Milei. "Espero que el presidente se comunique con Juez y le pida disculpas", agregó.

"No vale todo y si nosotros naturalizamos que la política tiene que pasar por cuatro salames atrás de una computadora que dicen cualquier barbaridad y se esconden en cuentas anónimas, le espera a la Argentina lo peor del mundo", dijo Juez hijo, que remarcó que Dan borró el tuit: "bien de cagón como debe ser el gordo ese". "Después redobló la apuesta porque quedó como un salame".

Finalmente, Martín Juez dijo que "habría que preguntarle a Francos" si sigue pensando que el Gordo Dan sería un excelente candidato, como dijo tiempo atrás. "No puede ser candidato a nada de ese chico, no tiene ningún atributo más que insultar, que agredir, que faltar el respeto, que creerse superior al resto", completó.