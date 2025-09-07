Uno por uno, todos los candidatos para las elecciones legislativas bonaerenses

Un repaso por los postulantes de cada una de las ocho secciones para los comicios de este domingo, considerados una prueba para La Libertad Avanza y el PJ antes de las legislativas nacionales del 26 de octubre.
Más de 14 millones de bonaerenses están habilitados para votar este domingo en una elección legislativa provincial histórica. Estos comicios son considerados el primer gran test entre La Libertad Avanza y el peronismo, cuando resta poco más de un mes para las generales nacionales. Aquí, los nombres de todos los candidatos.
Diego Valenzuela
María Luz Bambaci
Luciano Olivera
Marisa Pirillo
Luis Palomino
Claudia Del Valle
Roberto Costa
Marina Casaretto
Gabriel Katopodis
Malena Galmarini
Mario Ishii
Mónica Macha
Fernando Coronel
Roxana López
Mauro López García
Julio Zamora
Josefina Mendoza
Emiliano Mansilla
María Margarita Djedjeian
Pablo Navarro
Fabiana Avalos
Esteban Cheiro
Carolina Sosa
Romina Del Plá
Alejandro Bodart
Vanina Mancuso
Cristian Duarte
Paola Rodríguez
Néstor Pitrola
Laura Bogado
Facundo Pilarche
Félix Lonigro
Mariángeles Boniface
Alejandro Bulacio
M. Inés Feldtmann
Francisco Cardozo
Dora Andres
Bruno De Nardo
Claudia Spoltore
Ignacio De Jáuregui
Romina Moreyra
Arnaldo Bresciani
Cintia Machuca
Jonatan Laprida
Luisa Vega
Norberto Gallafent
Patricia López
Eduardo Bisognin
Agustina Santillán
Carlos Harendorf
Delma Ricci
Ítalo Barra
Tamara Carabajal
Mariano Llorente
Mónica Cuevas
Ernesto Arienzo
Elsa Carabillo
Miguel Sofía
Claudia Delgado
Agustín Fernández
Ruth González
Carlos Sainz
Silvia Labraga
Martín Ayerbe
Romina Cortaberria
Enrique Silva
M. Cristina Ballina
Jorge Cáceres
Ximena Montes
Tomás Perinetti
Gladis Iñiguez
Pablo Busch
Patricia Urones
Carlos Frigoli
Felisa Salazar
Walter Altavista
María de los Á. Cabral
Héctor Ochoa
Nadia Cappa
Lucas Correa
Andrea Nuñez
Alejandro Lach
Marina Alonso
Victor De Rossi
M. Elena Rodríguez
Luca Vazquez
María Petraglia
Javier Anchava
Mónica Iserte
César Purulla
Erika Matta
Víctor Quipildor
Mónica Cañete
Marcos Klein Vitale
Sabrina Balsamo
Sergio Palahy
Andrea Martínez
Agustín Rau
Adriana G. Rossetti
Pedro G. Pagnanelli
Eliana Matko
Alejandro P. Atamaniuk
Betiana Trevisan
Pablo K. Cabrera
Claudia Rivero
Alejandro Cordera
Yésica Gutiérrez
Walter Frías
Florencia Álvarez
Fabián Kipper
Luciana Enrique
Guillermo Vidal
Cristina Colombini
Alejandro Groglio
Silvia Colombini
César Mercado
Epifanía Domínguez
Carlos Rithaud
Carina Cháves
Natalia Blanco
Pablo Morillo
Analía Corvino
Alejandro Rabinovich
A. Clara Petrocini
Ángel Torrano
Lorena Bincaz
Miguel Amadeo
Daiana Hergert
Gabriel Ziegler
M. Julia Marincovich
Manuel Passaglia
Paula Bustos
Ignacio Mateucci
Silvana Maldonado
Federico Agudo
Agustina Gruffat
Juan Martín Genoud
Mara Kolberg
Santiago Esperanza
Flavia Cascardo
Giuliano Pelorosso
Diego Nanni
Evelyn F. Yanz
Carlos Puglelli
Cintia Romero
Fernando Martínez
M. Eugenia Ball Lima
Juan Morales
Paula Obrador
Mariano Pinedo
Maira Ricciardelli
Germán De Rossi
Jorge Núñez
Patricia González
Juan José Valenza
Maylén Quintos
David Gutierrez
Lucía Gómez
Matías Ravassio
Florencia Baudracco
Gonzalo Rojas
Julieta González
José Domenech
Ariel Bianchi
Ramona Zabala
José Serpi
Valeria Laureano
Diego Maranesi
Raquel Ferri
Ramiro Pérez
Mariana Barreto
Hernán Quintana
Iara Boschman
Claudio Chapuisat
Constanza M. Santos
Marcelo Iglesias
Daniela Antúnez
Edgardo Tuliet
Diana Osuna
Roberto Duarte
Débora Colman
Diego Rolán
Claudia Mekis
J. César Medina
Luciana Buonasora
Luciano Busso
Sol Guevara
Marcos Almada
Stella Maris Luna
Antonio Miori
Mirna Fernández
Jonathan Sampallo
Camila G. Stagnaro
Marcelo Castillo
Cintia Franzoia
Luciano Acevedo
Verónica Gutiérrez
J. Carlos Fontes
Aldana Albiaque
Pablo González
Susana Mansilla
Diego Baca
Sandra Saravia
Alberto Ojeda
Carla Medina
Lucas Ayala
Dolores Benítez
Roberto Damboriana
Graciela Devita
Pablo Ottaviano
Roxana Giménez
Eduardo Duplan
Alejandra Padilla
Franco Chávez
Viviana Pérez
Jonathan Iranzo
Virginia Traverso
Reinaldo Sosa
Florencia González
Juan B. Altamirano
María Ofelia Linarez
Matías Staciuk
Florencia Álvarez
Nahuel Melián
Eliana Quiroz
Exequiel Melián
Azul Piccone
Matías Campos
Evelyn Nieto
Ademar Marabert
Mercedes Flores
Mario Charras
Julieta Charras
Facundo Quiroga
Estefanía Costa
Rubén Cáceres
Marta Caffieri
Guido Vergara
Karen Acuña
Juan Narvaiza
Gabriel Gavier
Tatiana Pérez
Matías Ponce
Mónica Martínez
Pablo Martínez
Verónica Carrera
Jorge Sunsundeguy
Yésica Sunsundeguy
Andrés Curima
Mónica Curima
Maximiliano Villamayor
Ramón Quintana
Eliana Ceballos
Miguel Severich
Noelia Saravi
Sergio Oviedo
Daiana Ibañez
Federico Ortiz
Florencia Castillo
Sergio Ibañez
Tania Torres
Joel Ocampo
J. Pablo C. Onganía
Sara Randazzo
Guillermo MacLoughlin
Carina López Giolfo
Alejandro Puebla
María Alais
Alejandro Marcus
Paula Marina
Gustavo Ferraris
Rocío Panzero
Laureano Sastre
Héctor Gonnet
Silvina Sandoval
Claudio Velásquez
Lucrecia Hernández
Gustavo Nicoletta
Analía Campi
Jorge Ventoza
Canela Méndez
Rubén Palau
Alejandra Cabañas
Maximiliano Figueroa
Maximiliano Bondarenko
María Sotolano
Luis Ontiveros
Florencia Retamoso
Nahuel Sotelo
Leticia Bontempo
Javier Prida
Rocío Gómez
Federico Bojanovich
Vanesa Gioia
Gastón Corti
Sheila Adano
Sebastián Acuña
Mabel Grinkievich
Diego Villamayor
Norma Mazzamuto
Marcelo Villa
Luna Pérez
Verónica Magario
Facundo Tignanelli
Mayra Mendoza
Mariano Cascallares
Ayelén Rasquetti
Luis Vivona
María Eva Limone
José Galván
Romina Barreiro
Roberto Vázquez
Silvina Nardini
Pablo Boschi
Laura Chamorro
Ricardo Fresco
Edith Llanos
Ernesto Salvatierra
Susana Ocampo
Ángel Celi
Pablo Domenichini
Nazarena Mesías
Fernando Pérez
Rocío Giaccone
Leonardo Iturmendi
Mariana Stilman
Julio Cuomo
Alejandra D. Martínez
Mariano Camaño
Silvia Corbalán
Diego Otero
Silvia Paredes
Mariano De Martino
Daniela Ferreyra
Mateo Mercep
Josefina Aguilera
Matías Nanni
Cintia Lorenzo
Nicolás Del Caño
Mónica Schlotthauer
Christian Castillo
Ana Paredes
Pablo Giachello
Sofía Martínez
Guillermo Pacagnini
Liliana Kunis
Carlos Lastra
Nathalia González
Norberto Señor
Paula Alfaro
Gustavo Michel
Andrea Lanzette
Emiliano Bonfiglio
Karen Leguizamón
Juan Carlos Maceiras
Gabriela De la Rosa
Santiago Mac Goey
Gabriela Lasso
Miguel Echeverría
Agustina Canestro
Obdulio D’Angelo
Tatiana Gardonio
Maximiliano Grillo
Mercedes Ferreyra
Claudio Venchiarutti
Nancy Castellano
Víctor Altieri
Melany Carrillo
Jorge Pérez
Graciela Vallejos
Juan Pablo Alderete
Tamara Ruiz
Néstor Galibert
Aixa Davico
Mauricio D’Alessandro
Micaela Kulling
Alejandro Trotta
Laura Leiva
Nelson Ríos
Mariana O. González
Guillermo Marchesi
Sofía Arias
Carlos Brosio
Mariana E. González
Ángel Díaz
Liliana Mora
Marcelo Pérez
Ruth Vega
Pablo Zárate
Patricia Faure
Leonardo Cañete
Susana Leiva
Juan Pedro Del Oso
Julieta Jofré
Martín Pellegrino
Camila Maza
Bernardo Bastida
Patricia Pino
José Fernández
Valeria Buono
Gonzalo Rodríguez
Nancy Ramos
Raúl Gadea
Patricia Limia Álvarez
Fabricio Vega
Graciela Thea
Jorge Aquino
M. de los Ángeles Maguicha
Ariel López
Adriana Ravida
Alejandro Mansilla
Evangelina Martín
David Barra
Evelyn Cantoni
José Luis Merino
Miriam Roberto
Luis Schpilman
Alicia Bustos
Mariano Zunino
Evelyn Delbueno
Gustavo Ledesma
Mariela Rojas
Ricardo Acosta
Sabrina Buenopil
Walter Flores
Silvia Muñiz Kubik
Carmelo Coñomilla
Patricia Grau
Diego Thomas
Sonia Maciel
Miguel Márquez
Analía Scaglia
Leónidas Mateu
Laura Rojas
Jorge Orlic
Isabel Ernesta
José Peterson
Valeria Roldán
César Canali
Sandra Russo
Carlos Soria
Silvana Figueredo
Leonardo Báez
Norma Hojman
Gustavo Vela
Ramona Ramírez
Jorge Tuzzio
Yanina Robira
Hugo Melgar
Laura Quiroga
Félix Ferster
Karina Yñiguez
Francis Funes
Andrea Pantalone
Juan José Petrakis
Sara Arvid
Franco Destasio
Mariana Meaca
Jonatan Destasio
Marcela Vicente
Federico Cuenca
Mariela Fernández
Gustavo Sapis
María Novoa
Juan Cruz Ramat
María Paz Álvarez
Iván Nievas
Adriana Paiva
Rubén Gimenez
Natacha Heidenreich
Leonardo Sinistri
Yazmin Ocampo
Ricardo Lamarra
Lucía Bellani
Héctor D’Antonio
Constanza Pagano
Giovanni Mobilio
Daniela González
Rafael Barros
Ana María Ghibaudo
José Luis Aldana
Jazmín Rodríguez
Marcelo Ramal
Mariela Arri
Matías Cisneros
Ramona Cáceres
Manuel Quiroga
Claudia Ibañez
Facundo Perales
Lilia Piriz
Sergio Insaurralde
María Puzzo
Manuel Galarza
Solange Aranzabe
Federico Ayala
Camila Silvestri
Ignacio Aldaya
Stella Maris Farías
Jorge Peralta
Carla Lorenzatto
Tiempo de Todos
Sebastián Franco
Irene Volchok
Jorge López
Mariel Rouquaud
Fernando Silva
Marina Herrero
Pablo Benítez
Karina Sarabura
Jorge García
Ana María Darduin
Carlos Bechi
Vanesa Asís
Mario Frascone
Dora Manfredi
Ariel Frascone
Melisa Oliva
Héctor Cichero
Laura Olazar
M. del Carmen Rodríguez
Rubén Sunsundeguy
Katia Haddad
Ivo Astorga
Mariana Gómez
Leonardo Poli
Yamila Sunsundeguy
César Guede
M. Cecilia Ramírez
Pablo Guede
M. del Carmen Palacios
Gerardo Cufre
Mónica Chacela
Jorge Ibalo
Verónica Sunsundeguy
Brian Ramírez
Jimena Toledo
Sergio Sunsundegui
Lucas Gazzotti
Ana Laura Prado
Fernando Acosta
Blanca Maidana
Héctor Contreras
Laura Melgar
Fabián Escobar
Paola Rodríguez
Walter Romero
Joana Graneros
Gonzalo Verón
Liliana Barbari
Sandro Pared
Lourdes Choque Vique
Maximiliano Blanco
Claudia Godoy
Jonathan Blanco
Beatriz Melgar
Diego Quinteros
Marisa Bravo
Ricardo Bilvinas
Mónica Aguirre
Kevin Díaz
Lisa Macchi
Francisco Sánchez
Alicia Moreno
Lautaro Quinteros
Brenda Flores
Sebastián González
Vanina Andrada
Bruno Olleros
Rosa del Valle Coronel
Ariel De la Rosa
Susana Tabare
Jorge Poppiti
Edith Aguirre
Diego Videla
Valeria Arata
Germán Lago
Sol Fernández
Diego Ibáñez
Julieta Garello
Silvio Caprioli
Gonzalo Cabezas
Analía Balaudo
Matías Ranzini
Daniela Monzón
Gustavo Bories
Julieta Arce
Ignacio Grego
Pablo Petrecca
Natalia Quintana
Guillermo Britos
Maiten Agüero
Martín Borrazas
Soledad Adamini
Juan Esponda
Luciano Roggero
Rosalía Rodas
Eduardo Bunster
Nancy Farías
Emiliano Rivarola
Florencia Toledo
J. Carlos Herrero
Andrea Passerini
Fabio Bollini
Laura Fernández
Luis Speranza
Eugenia Bozzone
Juan José Plou
Cristina Corrao
Analía Esperón
Gastón Quinteros
Eduarda Quiña
Gabriel González
Vilma Gómez
Carlos Sadoc
Karen Godoy
Lorena Sgur
Gastón Alberdi
Nélida Villamayor
Manuel Lugones
Cecilia De Santo
Ángel Sánchez
Silvia Román
Carlos D’Alfonso
Susana López
Alberto Orol
Nelly Nasso
Dante González
Sandra García
Norberto Delgado
Maricel Ponte
Eduardo Figgini
Sofía Leonelli
Alexis Trujillo
Nancy Mamonde
Gustavo Arabia
Gladys Laurelli
Jordan Jatip
Leila Pizzello
Carlos González
M. Cecilia Alsina
José Luis Ledesma
Sonia Rodríguez
Fidel Rodríguez
Laura Battaglino
Nicolás Miranda
Elsa Primiani
Roberto Galarse
Laura Negrete
Emilio Almada
Melina Barreal
Carlos Santagata
Paula Bosco
Oscar Juárez
Silvia Lobos
Nicolás Guagnini
Horacio Ghinaudo
Claudia Amaya
Jerónimo Sunsundeguy
Mayra Escurra
Oscar Sunsundeguy
Silvana Randone
Carlos Fernández
Pedro Barrera
Jorgelina Agüero
Jorge Porcu
Yésica Saccella
José Villafañe
Josefina Ávalos
Luciano Ducasse
Patricia Urquiza
César Ibarra
Carolina Antoniz
Hugo Zanetti
Laura Amodio
Cristian Espósito
Fátima Monteros
Partido Libertario
Alejandro Franco
Estefanía Russo
Daniel Russo
Romina Sosa
Sergio Musso
Silvina Ibañez
Edgardo Ridolfi
Guillermo Montenegro
Cecilia Martínez
Matías De Urraza
Luján Fiego
Luis Valiante
Fernanda Raverta
Jorge Paredi
M. Laura García
Marcelo Sosa
Nancy Cáceres
Maximiliano Suescun
M. Eugenia Libera
Carlos Unibaso
M. Haydée Condino
Emanuel Pecarrere
Alejandro Martínez
Victoria Martínez
Miguel Ángel Arena
Sonia Magasinik
Nahuel Domínguez
Fabio Molinero
Flavia Abud
Francisco Kovacs
Ana Martínez
Enrique Borsi
Juan Obiol
Sandra Dell’Aquila
Claudio Jaime
Diana Irrasabal
Cristian Taborga
Horacio Rivara
Susana Valle
J. Luis Iriarte
Andrea Gutiérrez
Simón Olivarez
Marcelo Freitas
Nancy Castillo
Daniel Ferreyra
Zulema Bogado
Adrián Zapata
Eliel Corigliano
Maira Bicco
Martín Di Domenico
A. del Valle Romero
Marcos Costantini
Marcos Pascuan
Nora Caro
Facundo Beccalli
Natalia San Miguel
Miguel Pilcic
Agustina Vaccaroni
Germán Olivera
M. Inés Meisegeier
Antonio Levato
Daniela Rumbola
Jorge Pintos
Mariela Lobartolo
Florentín Barrios
Romina Peñalver
Gonzalo Córdoba
Constr. Porvenir
Mario Garberoglio
M. Eugenia Echeverría
José Conti
Margarita Fernández
Ricardo González
Lucía Lamothe
Ángel Annacondia
Susana Martinengo
Matías Pérez
Mayli Luque
Val. Republicanos
Víctor Bazán
Mónica Zaccaria
Adelino Goncalves
Alicia Alegre
Sergio Alvarado
Oscar Liberman
Carla Pannelli
Héctor Gay
Mariela Vitale
Gustavo Coria
Fernanda Coitinho
Hao Yuan Lan
Carola Bedouret
Matías Besada
Claudia Yañez
Daniel Adler
Alejandro Dichiara
Maite Alvado
Esteban Acerbo
Sofía Vannelli
Álvaro Díaz
Miriam Riat
Gustavo Brusa
Ángeles Trejo
Nicolás Orfano
M. Gisela Ghigliani
David Alcalá
Andrés De Leo
Priscila Minnaard
Norberto García
Trinidad Barda Schell
Mariano Dello Russo
Catherine González
Ariel Menna
Antonia Urruti
José María Ares
Marisa Pignatelli
Diego Montero
Héctor Zaris
Lorena Savioli
Néstor Conte
Montserrat Gayone
Gastón Canali
Carla Zaris
Juan Ángel Cappa
Mariana Torres
Iván Moya
Julia Lagleyze
Gustavo Burachik
Miguel Donadío
Roxana Almirón
Franco Mombelli
Valeria Busacca
Fernando Mascetti
Sonia Estrada
Nicolás Jensen
Sandra Giménez
Jorge Mutti
Nidia Burstein
Daniel Jaramillo
Carlos Alonso
María Martha Coria
Ricardo Lepron
Andrea Romero
Juan Carlos Nieto
Lorena Elizondo
Néstor Dore
Agostina Reschini
Silvio Mosegui
Martina Studio
Franco Studio
José Luis Giannasi
Evangelina Benítez
César Pascualetti
Silvana Aguilar
Nicasio Martínez
Erika Spitteler
Guillermo Ecke Follonier
Marcela Ramírez
Roberto Scheel
Claudia Bugallo
Miguel Rodari
Karina Molina
Walter Bagnato
Verónica Castillo
Hugo López
Camila Córdoba
Pedro López
Vanesa Mendoza
Héctor Campos
Lucía Bravo
Roberto Gentile
Hernán González
Leticia Calla
Jaime Alper
Vanesa Godoy
Diego Aguirre
Luján Bono
Dante Lencina
Nélida Schonfeld
Roberto Stoessel
Ana Hueche
Mariano Rojas
Martín Grecco
Alejandra Vega
Horacio Vitangeli
Myriam González
Jorge Arroquy
Malena Ortíz
Nicolás Domini
Patricia Policano
Carlos Limoncelli
Mercedes Valles
Cristian Feloy
Paula Abal
Eduardo Fernández
Oriana Panozzo
Daniel Pascuan
Jésica Smus
Franco Cacheda
Romina Orcesse
Tomás Guagnini
Mirta Demundo
Lautaro González
Rocío Martynaitis
Ana María Sosa
Raúl Luchetta
Marta López
Lorenzo Martínez
Mirian D. Larrea
Ángel Herrera
Elba Mendoza
Leandro Di Yorio
Susana Prado
Norberto Romero
Ilda Rodríguez
Ariel Scorolli
Paula Flamenco
Enzo Griffith
Katherine Riffo
Marcelo Castro
Eva Magallanes
Álvaro M. De Toro
Cintia Santos
Jonatan Varela
Katherine Astudillo
Guillermo Regueira
Eber Irusta
Alicia Sanabria
Nicolás Escalante
María Tenaglia
Elías Hoyos
M. de los Angeles Monjes
Matías Tejeda
Johanna Musi
Mauro Neira
Jessica Alegre
Juan Pablo Ibarra
Jorge Cusanelli
Ada Ziaja
Juan Rojas
Rosa Rojas
Gustavo Barua
Lorena Acuña
Claudio Vivas
Yamila Torres
Juan Carrizo
Iris Noguera
Lucas More
Alejandro Speroni
Celeste Arouxet
Ezequiel Galli
María Inés Laurini
Marcos Pisano
Evelyn Díaz
Fernando Martini
Viviana Rodríguez
Federico Farina
Emiliano Marín
Malén Cortés
Duilio Petrungaro
Pedro Vigneau
Gabriela Paoltroni
Iván Stankievich
Dalton Jauregui
Josefina Silverii
Matías Pascual
Eduardo Rocha
Andrea Álvarez
Gustavo Díaz
José María López
Mercedes Tomasello
Rogelio Magallanes
Jonathan Capra
Cecilia Travers
Ezequiel Ledesma
Sofía Carneiro
Ramiro Manini
Ana María Iriart
J. Manuel Tribiño
Mariana Donoso
Luis Godoy
Paula Herrera
Luis López
Miriam Aguilar
José Pittelli
Solange Juárez
Daniel Meringer
Silvio Herrera
Liliana Molina
Iván Lizarraga
Ariel Archanco
Lucía Iañez
Juan Martín Malpeli
Carola Corra
Cristian Vander
Paula Lambertini
Francisco Adorni
Julieta Quintero
Juan Osaba
Micaela Fragasso
Nicolás Morzone
Cristina Cianflone
Pablo Nicoletti
Antonela Ciparelli
Emilio Rodríguez
Vanesa Temporetti
Diego Rovella
M. Virginia Pérez
María Laura Cano
Leonel Acosta
Julieta Rosas
José Rusconi
Patricia Ríos
César García
Jorge Metz
Rosario Castagnet
Nicolás Massano
Lourdes Ramos
Guillermo Llorente
Aylén Massaccesi
Marcelo Peña
Karina Vanoni
Mariano Erzi
Ivana Nieva
Ricardo Zic
Claudia Pavón
Facundo Zaldúa
María Belén Azar
Matías Chimenti
Beatriz Martín
Diana Zonaro
Leonardo Panebianco
Virginia Druetto
Alejandro Del Franco
Adriana Barrutia
Gustavo Niccolo
Oscar Loyola
Alejandra Fernández
Pablo Roma
Carla Berrueco
Ricardo Giordano
Olga Guillardot
Maximiliano Ibarra Guevara
Fernanda Scacheri
Alejandro Pérez
Norma Yodas
Esteban Gutierrez
Fernanda Sena
Facundo Díaz
Mariana Callaud
Gabino Baldioli
Emilia Bardas
Juan Pablo Valdés
Maribel Montero
Sergio Gómez
Alejandra Greig
Omar Zarza
Alicia González
Daniel Zapata
Érica Garnis
José Campodónico
Marta Manso
Martín Boglione
Sasha Griffo
Tomás Firpo
Daiana Loizu
Enrique Otero
Violeta Yoshinaga
Luciano Otero
Marina Zanfardino
Luis Ayala
Abril Otero
Oscar Alvarenga
Costantina Albornoz
Daniel Latronica
Alicia Costa
Rubén Balvidares
Micaela Domínguez
Leopoldo Miglioranza
Priscila Pissola
Gustavo Meres
Marcela Moreno
Fernando Cufre
Natalia Ruíz Díaz
