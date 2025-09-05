Brasil: Arquero muere tras recibir pelotazo en el pecho

El hecho ocurrió este 2 de septiembre, durante los Juegos de la Semana de la Patria 2025, un torneo amateur celebrado en el Gimnasio Municipal José Willamy Freitas. Tras intentar atajar un penal con el pecho, Pixé celebró la jugada, pero se desplomó repentinamente y perdió el conocimiento. Fue trasladado al Hospital São Miguel, donde se confirmó su fallecimiento minutos después.

Este trágico suceso resalta la importancia de contar con atención médica inmediata en eventos deportivos.

Otros casos

Edson Lopes Gama, un joven arquero de 16 años, falleció en enero pasado tras detener también un penal con el pecho. En este caso, el traslado al hospital se retrasó 11 horas, lo que contribuyó a su trágica muerte.

También se recuerda la muerte de Bruno Cañete, un portero de 17 años que falleció en Paraguay en 2017 tras recibir un pelotazo en el pecho.

Casos similares evidencian la ausencia de protocolos médicos en torneos locales, donde este deporte -el futsal- es ampliamente popular, un riesgo silencioso que podría prevenirse con reglas claras y presencia de personal capacitado.

La Federación Paraense de Futsal (FEFUSPA) expresó sus condolencias a familiares y amigos tras el fallecimiento del jugador brasileño.

Aunque la causa exacta de su muerte aún no fue confirmada, se especula que el impacto del balón pudo haber contribuido al colapso.