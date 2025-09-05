Internacionales |

Brasil: Arquero muere tras recibir pelotazo en el pecho

Antônio Edson dos Santos Sousa, “Pixé”, falleció durante un partido de futsal en el municipio de Augusto Corrêa, estado de Pará.

Antônio Edson dos Santos Sousa, “Pixé”, un arquero de 31 años falleció tras recibir un pelotazo cuando intentaba bloquear un penal con el cuerpo durante un partido de futsal disputado en el municipio de Augusto Corrêa, estado de Pará, Brasil.

El hecho ocurrió este 2 de septiembre, durante los Juegos de la Semana de la Patria 2025, un torneo amateur celebrado en el Gimnasio Municipal José Willamy Freitas. Tras intentar atajar un penal con el pecho, Pixé celebró la jugada, pero se desplomó repentinamente y perdió el conocimiento. Fue trasladado al Hospital São Miguel, donde se confirmó su fallecimiento minutos después.

Embed

Este trágico suceso resalta la importancia de contar con atención médica inmediata en eventos deportivos.

ADEMÁS: Por una rara enfermedad, veía dragones en los rostros de las personas

Otros casos

Edson Lopes Gama, un joven arquero de 16 años, falleció en enero pasado tras detener también un penal con el pecho. En este caso, el traslado al hospital se retrasó 11 horas, lo que contribuyó a su trágica muerte.

También se recuerda la muerte de Bruno Cañete, un portero de 17 años que falleció en Paraguay en 2017 tras recibir un pelotazo en el pecho.

Casos similares evidencian la ausencia de protocolos médicos en torneos locales, donde este deporte -el futsal- es ampliamente popular, un riesgo silencioso que podría prevenirse con reglas claras y presencia de personal capacitado.

La Federación Paraense de Futsal (FEFUSPA) expresó sus condolencias a familiares y amigos tras el fallecimiento del jugador brasileño.

Aunque la causa exacta de su muerte aún no fue confirmada, se especula que el impacto del balón pudo haber contribuido al colapso.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados