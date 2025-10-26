Política |

Elías Suárez del Frente Cívico es el nuevo gobernador de Santiago del Estero

Será la primera gestión del partido sin Gerardo Zamora, cuatro veces gobernador, y su esposa Claudia Ledesma Abdala, una vez gobernadora, a la cabeza.

El actual jefe de Gabinete del Gobierno de Santiago del Estero y candidato del Frente Cívico, Elías Suárez, ganó por casi el 70% de los votos sobre Alejandro Parnas, de Despierta Santiago, e Ítalo Ciocolani de La Libertad Avanza y es el nuevo gobernador de la provincia.

Con un 70% de los votos, el funcionario de 69 años venció ampliamente a Parnas, radical del PRO y del Movimiento Viable, y a Ciocalani, ex miembro del PRO y actual titular de la ANSES santiagueña, y será el nuevo gobernador de Santiago del Estero, extendiendo a 24 años ininterrumpidos el dominio del Frente Cívico en la provincia.

Justamente, Zamora le pasará el mando a Suárez que mantendrá el vicegobernador que tuvo el histórico funcionario santiagueño en su última gestión: Carlos Silva Neder.

En cuanto a las bancas, el Frente Cívico se quedará con dos bancas de las tres correspondientes a la provincia en la Cámara Baja de Diputados de la Nación. La restante la tendrá el Frente Fuerza Patria Peronista.

Las dos bancas del Frente Cívico las ocuparán Jorge Alejandro Mukdise y Celia Inés López Pasquali mientras que Marcelo Alejandro Barbur representará al Frente Fuerza Patria Peronista.

En cuanto a la Cámara Alta de Senadores de la Nación, los representantes serán Elia Esther del Carmen Moreno, José Emilio Neder y el gobernador saliente, Gerardo Zamora.

